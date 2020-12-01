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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Hamilton'ın yerine favori Russell!

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Hamilton'ın yerine favori Russell!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Motorsport.com, Sakhir GP'de Lewis Hamilton'ın yerine yarışma yolunda George Russell'un favori olduğunu, son kararın bugün (Çarşamba) verileceğini öğrendi.

Hamilton'ın koronavirüs nedeniyle bu hafta sonu gerçekleştirilecek Sakhir GP'yi kaçıracak olması nedeniyle Mercedes, seçeneklerini değerlendiriyor.

Mercedes şu an için iki seçeneği değerlendiriyor. Bunlar Williams pilotu Russell ve Formula E testini tamamlayan ve Bahreyn'e uçan eski F1 pilotu Stoffel Vandoorne. Vandoorne hem Mercedes'le Formula E'de yarışıyor, hem de Formula 1 takımının yedek pilotluğunu yapıyor.

Mercedes ile mevcut pilotları dışında koltuk ayarı yaptıran diğer isimler Vandoorne ve Russell. Daha önce Racing Point ile yarışlara katılan Nico Hulkenberg'in seçenek olmadığı düşünülüyor.

Russell, Mercedes genç sürücü programının bir parçası ve onun Williams'la olan 3 senelik anlaşmasının, Mercedes'e hazırlık süreci olduğu biliniyor.

Buna karşı Russell'ın Williams'la olan mevcut anlaşması nedeniyle Mercedes adına yarışması otomatik bir seçenek değil. Bunun için Williams'ın onay vermesi gerekecek.

Buna karşı Williams takımının Mercedes ile olan yakın ilişkisi sayesinde Russell'ın belli yarışlar için kiralanabileceği düşünülüyor. Kaynaklara göre bu konuda görüşmeler devam ediyor.

Russell'ın Mercedes'le yarışmasının sağlayacağı finansal katkının dışında, 2021 öncesinde Mercedes'te edineceği deneyim de Williams için faydalı olabilir. 

Russell, yarış deneyimi ve mevcut Pirelli lastiklerini tanıma açısından Mercedes için en ideal seçenek.

Vandoorne, Mercedes'in simülatöründe çok fazla çalışıyor olsa da 2018 sonundan bu yana F1'de yarışmadı.

Russell, kendisi için yapılan uzun vadeli planlar nedeniyle Mercedes için tercih edilecek isim gibi duruyor ancak henüz son karar verilmiş değil. Mercedes ile Williams arasındaki görüşmelerin bugün (Çarşamba) tamamlanması bekleniyor.

Özellikle Mercedes, hafta sonunun kalan bölümü için erkenden hazırlanabilmek için Williams'ın hızlı bir şekilde karar vermesini istiyor.

Mercedes'in Russell ile bir ya da iki yarışlık anlaşma yapması halinde Williams'ın yedek pilotu Jack Aitken'i yarıştıracağı düşünülüyor.

Aitken bu hafta sonu F2'deki final yarışına çıkacaktı. Aitken bu sene Steiermark GP'de Williams ile antrenmanlara katıldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP Biletler
Pilotlar George Russell , Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes , Williams
Editör Jonathan Noble

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