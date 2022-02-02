Hamilton'ın Çin Yeni Yılını kutladığı video, Abu Dabi'den önce çekilmiş

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Mercedes pilotu Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarındaki güvenlik aracı periyodunda yaşananlar nedeniyle şampiyonluğu kaybetmesinin ardından üzgün ve öfkeliydi.

7 kez dünya şampiyonu, Abu Dabi GP'de yaşananların ardından herhangi bir röportaj vermedi, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunmadı ve FIA Ödül Töreni'ne de katılmadı. Paris'te gerçekleştirilen törende Toto Wolff da yer almamıştı.

Tüm bunların ardından, 31 Ocak Çin Yeni Yılı öncesinde, Weibo'da Lewis'in yer aldığı yeni bir video yayınlandı. Mercedes tarafından yayınlanan videoda Hamilton, Çin halkının özel gününü kutluyordu.

Hamilton'a ek olarak, Toto Wolff ve George Russell da Yeni Çil Yılını kutladıkları benzer videolar çekmişlerdi. Wolff ve Russell'ın videoları; takımın resmi Twitter, Facebook ve İnstagram hesaplarından yayınlandı.

Ancak Hamilton'ın videosu, takımın ya da sponsorları Petronas'ın sosyal medya hesaplarında yer almadı.

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Bu videonun yeni bir video olduğu ve Hamilton'ın Abu Dabi'den sonra ilk defa kamera karşısına geçtiği düşünülüyordu. Ancak bu videonun neredeyse bir buçuk ay önce Abu Dabi GP hafta sonunda çekildiği öğrenildi.

RacingNews365.com, Mercedes'le iletişime geçerek bu videonun Abu Dabi GP hafta sonunda çekilen stok bir video olduğunu öğrendi.

Mercedes, yeni aracı W13'ü 18 Şubat'ta tanıtacak. 2021'de rekor 8. şampiyonluğa çok yaklaşan Hamilton'ın bu lansmanda yer alıp almayacağı, belirsizliğini korumakta.

Mercedes 2022 F1 car Fotoğraf: Mercedes AMG