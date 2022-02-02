Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / FIA: "Seyircilerin 'düşmanlığı' Masi'yi ağır etkiledi" Sonraki / F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!
Formula 1 Haberler

Hamilton'ın Çin Yeni Yılını kutladığı video, Abu Dabi'den önce çekilmiş

Ekleyen:

Lewis Hamilton'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve yeni olduğu düşünülen videosu, yaklaşık bir buçuk ay önce, Abu Dabi Grand Prix'si hafta sonunda çekilmiş.

Hamilton'ın Çin Yeni Yılını kutladığı video, Abu Dabi'den önce çekilmiş
Haberi dinle

Mercedes pilotu Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarındaki güvenlik aracı periyodunda yaşananlar nedeniyle şampiyonluğu kaybetmesinin ardından üzgün ve öfkeliydi.

7 kez dünya şampiyonu, Abu Dabi GP'de yaşananların ardından herhangi bir röportaj vermedi, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunmadı ve FIA Ödül Töreni'ne de katılmadı. Paris'te gerçekleştirilen törende Toto Wolff da yer almamıştı.

Tüm bunların ardından, 31 Ocak Çin Yeni Yılı öncesinde, Weibo'da Lewis'in yer aldığı yeni bir video yayınlandı. Mercedes tarafından yayınlanan videoda Hamilton, Çin halkının özel gününü kutluyordu. 

Hamilton'a ek olarak, Toto Wolff ve George Russell da Yeni Çil Yılını kutladıkları benzer videolar çekmişlerdi. Wolff ve Russell'ın videoları; takımın resmi Twitter, Facebook ve İnstagram hesaplarından yayınlandı. 

Ancak Hamilton'ın videosu, takımın ya da sponsorları Petronas'ın sosyal medya hesaplarında yer almadı. 

İlgili video:

Bu videonun yeni bir video olduğu ve Hamilton'ın Abu Dabi'den sonra ilk defa kamera karşısına geçtiği düşünülüyordu. Ancak bu videonun neredeyse bir buçuk ay önce Abu Dabi GP hafta sonunda çekildiği öğrenildi. 

Ayrıca okuyun:

RacingNews365.com, Mercedes'le iletişime geçerek bu videonun Abu Dabi GP hafta sonunda çekilen stok bir video olduğunu öğrendi. 

Mercedes, yeni aracı W13'ü 18 Şubat'ta tanıtacak. 2021'de rekor 8. şampiyonluğa çok yaklaşan Hamilton'ın bu lansmanda yer alıp almayacağı, belirsizliğini korumakta. 

Mercedes 2022 F1 car

Mercedes 2022 F1 car

Fotoğraf: Mercedes AMG

paylaşım
yorumlar
FIA: "Seyircilerin 'düşmanlığı' Masi'yi ağır etkiledi"
Önceki haber

FIA: "Seyircilerin 'düşmanlığı' Masi'yi ağır etkiledi"
Sonraki haber

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Giovinazzi: "İlk Formula E yarışım zorlayıcıydı"
Formula E

Giovinazzi: "İlk Formula E yarışım zorlayıcıydı"

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı Diriyah ePrix II
Formula E

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı

Diriye E-Prix: De Vries galibiyetle başladı, Mercedes duble yaptı Diriyah ePrix I
Formula E

Diriye E-Prix: De Vries galibiyetle başladı, Mercedes duble yaptı

Son Haberler

Red Bull da mı çarpışma testlerini geçti?
Formula 1 Formula 1

Red Bull da mı çarpışma testlerini geçti?

Hakkinen: "Mercedes hızlı bir araç veremezse Hamilton duygusal olarak zorlanacak"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Mercedes hızlı bir araç veremezse Hamilton duygusal olarak zorlanacak"

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!
Formula 1 Formula 1

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!

Hamilton'ın Çin Yeni Yılını kutladığı video, Abu Dabi'den önce çekilmiş
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın Çin Yeni Yılını kutladığı video, Abu Dabi'den önce çekilmiş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.