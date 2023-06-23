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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Hamilton'ın yeni sözleşmesi Britanya GP'de açıklanabilir!

Lewis Hamilton'ın Mercedes ile yeni sözleşmesinin Britanya Grand Prix'sinde açıklanması bekleniyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in Parc Ferme

Hamilton'ın mevcut anlaşması bu yılın sonunda sona eriyor. Mercedes pilotu, bu ayın başlarında takım patronu Toto Wolff ile geleceği hakkında birtakım görüşmeler yaptı.

Sky Sports F1'den David Croft, "Lewis Mercedes'te kalmak istiyor. Mercedes de onunla devam etmek istiyor; bu iş netlik kazanacak." 

"Mesele para değil; Hamilton belki komisyonuna ve yapmak istediği çeşitli şeylere destek isteyebilir. Belki de gelecekte takımla bir bağlantı talep edebilir ve bir elçilik rolü alabilir."

"Halledilmesi gereken pek çok şey var ama hepsi hallolacak. Yeni sözleşmenin Silverstone'da açıklanması beni şaşırtmaz, bu mantıklı olur." dedi.

Kanada Grand Prix'si öncesinde Wolff, Hamilton'ın sözleşme görüşmelerinin ne zaman sonlanacağıyla ilgili olarak "Haftalardan çok günlerden bahsediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ancak Aralık 2021'den bu yana galibiyet alamayan Hamilton, Montreal'de basına konuşurken aksini iddia ediyor gibi görünüyordu.

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Kısa süre önce iyi bir toplantı yaptık. Bunlar çok karmaşık sözleşmeler, sadece basit bir sürüş sözleşmesi değil." 

"Şu anda burada olmayı ve makul bir süre boyunca yarışmayı planlıyorum. Böylesine büyük bir takımla birlikteliğinizi nasıl genişletmeye devam edebileceğiniz konusunda tüm yolları araştırmanız gerekiyor. Direkt olarak devam etmek kolay değil ve acele etmeme de gerek yok."

"Takımla bir kaç kez görüştük ve harika bir ilişkimiz var. Bu görüşmeler bitmesi gerektiği zaman bitecek. Bu önümüzdeki hafta da olsa, bir ay sonra da olsa, sonunda bittiği sürece beni gerçekten rahatsız etmiyor."

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