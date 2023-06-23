Hamilton'ın yeni sözleşmesi Britanya GP'de açıklanabilir!
Lewis Hamilton'ın Mercedes ile yeni sözleşmesinin Britanya Grand Prix'sinde açıklanması bekleniyor.
Hamilton'ın mevcut anlaşması bu yılın sonunda sona eriyor. Mercedes pilotu, bu ayın başlarında takım patronu Toto Wolff ile geleceği hakkında birtakım görüşmeler yaptı.
Sky Sports F1'den David Croft, "Lewis Mercedes'te kalmak istiyor. Mercedes de onunla devam etmek istiyor; bu iş netlik kazanacak."
"Mesele para değil; Hamilton belki komisyonuna ve yapmak istediği çeşitli şeylere destek isteyebilir. Belki de gelecekte takımla bir bağlantı talep edebilir ve bir elçilik rolü alabilir."
"Halledilmesi gereken pek çok şey var ama hepsi hallolacak. Yeni sözleşmenin Silverstone'da açıklanması beni şaşırtmaz, bu mantıklı olur." dedi.
Kanada Grand Prix'si öncesinde Wolff, Hamilton'ın sözleşme görüşmelerinin ne zaman sonlanacağıyla ilgili olarak "Haftalardan çok günlerden bahsediyoruz" açıklamasında bulundu.
Ancak Aralık 2021'den bu yana galibiyet alamayan Hamilton, Montreal'de basına konuşurken aksini iddia ediyor gibi görünüyordu.
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Kısa süre önce iyi bir toplantı yaptık. Bunlar çok karmaşık sözleşmeler, sadece basit bir sürüş sözleşmesi değil."
"Şu anda burada olmayı ve makul bir süre boyunca yarışmayı planlıyorum. Böylesine büyük bir takımla birlikteliğinizi nasıl genişletmeye devam edebileceğiniz konusunda tüm yolları araştırmanız gerekiyor. Direkt olarak devam etmek kolay değil ve acele etmeme de gerek yok."
"Takımla bir kaç kez görüştük ve harika bir ilişkimiz var. Bu görüşmeler bitmesi gerektiği zaman bitecek. Bu önümüzdeki hafta da olsa, bir ay sonra da olsa, sonunda bittiği sürece beni gerçekten rahatsız etmiyor."
Windsor: "Alonso, aynı araçla Verstappen'i yenemez"
Brundle: "Verstappenle sadece Alonso ve Hamilton mücadele edebilir"
Son Haberler
Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?
Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi? Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?
DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada
DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada
MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda
MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda
Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"
Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız" Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.