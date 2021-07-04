Hamilton'ın yeni "kopyala/yapıştır" anlaşması, her şeyi nasıl kolaylaştırdı?

Son aylarda çıkan haberler, bir senelik anlaşmasına rağmen Hamilton'ın Formula 1'in yeni döneminde yarışmak istediği yönündeydi. Yine de Hamilton'ın uzun vadede neler yapmak istediği hep söylentilerin merkezindeydi.

Hamilton bu sene 8. şampiyonluğunu kazanıp her şeyi noktalamaya karar verse ne olurdu? Ya da bu sene Red Bull ve Max Verstappen ile verilen mücadele Hamilton'dan çok şey alır mıydı ve Hamilton bunun üzerine ara vermek ister miydi?

Geçen seneki anlaşma görüşmeleri aylar sürmüş ve taraflar ancak bu seneki şubat ayında bir sonuca ulaşmışlardı. Hamilton'ın bu sene de işlerin ilerleyişine bakıp, sezonun nasıl sonuçlanacağını görmek istediği iddia ediliyordu.

Ancak tam tersi oldu. Bu sene başında yapılan görüşmelerde Hamilton eski anlaşmasını bir senelik uzatmış olabilir ancak aslında o uzatma sayesinde iki senelik anlaşma yapmış oldu.

Daha da önemlisi taraflar, gelecekte neyin mümkün olduğu, ne istedikleri konusunda daha uzun süre görüşme yaparak yeni anlaşma için bir taslak oluşturdular.

Böylece, önceki anlaşmadan sadece birkaç ay sonra Hamilton ve Wolff, iki senelik yeni anlaşmaya daha kolay bir şekilde ulaştılar.

Wolff, "Dün anlaşmanın çıktısını aldık ve gece imzaladık. Bugün ise açıklıyoruz."

"Ancak bir süreliğine sözleşmenin en önemli sütunları hakkında oldukça açık olduk. Zor bir şampiyona geçiriyoruz ve tam olarak odaklanmamız lazım. Bu yüzden anlaşmayı kısa sürede hallettik."

"Görüşmeler yaptık. Kışın yaptığınız görüşmeler daha dün gibi. Önemli şeyleri zaten görüşmüştük, bu açıdan temelde kopyala/yapıştır oldu ve ortak çalışmamıza nasıl devam etmek istediğimizin detaylarına karar vererek anlaşmayı iki sene daha uzattık. Bu şekilde oldu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport.com'un Hamilton'un bu kadar erken adanmaya yaklaşmasına şaşırıp şaşırmadıklarını sorması üzerine Wolff, geçen senenin ardından bu sene daha erken anlaşacaklarının netleştiğini söyledi.

Wolff, "Kış döneminde gelecek anlaşma görüşmelerinin bu kadar uzun sürmesini istemediğimiz konusunda anlaşmaya vardık. Takımın durumunu, bu seneki şampiyona için neler yaptığımızı, gelecek sene için nasıl gelişim gösterdiğimizi biliyor."

"Ve gelecek iki sezondaki yeni kurallar için adanmak önemliydi. Her iki taraf için de bu iyi oldu. O, takımın içini dışını biliyor. Biz onun hızının, deneyiminin ve motivasyonunun tam olarak olması gerektiği seviyede olduğunu biliyoruz. Bu yüzden devam etme kararı açıktı."

"Parasal ya da kontrat açısından bir sorun yoktu. Daha çok uygulamak istediğimiz ortak aktiviteler, kuruluş çalışmalarımıza devam etme ve doğru adımlar atma konusuna odaklandık." dedi.

Yeni anlaşmanın kopyala/yapıştır mı olduğunun sorulması üzerine Hamilton, kışın yaptıkları görüşmelerin bu anlaşmayı kolaylaştırdığını kabul etti.

Hamilton, "Aralık ya da ocak ayında yaptığımız görüşmelerden çok daha kolaydı."

"Geçen Noel ve yılbaşı dönemi çok stresliydi. O görüşmeler doğal olarak Zoom üzerinden oldu ancak bu tür konular için o tür görüşmeler en iyisi değil."

"Bu anlaşma için görüşmeler çok daha kolaydı. Toto ile birlikte daha fazla yüz yüze zaman geçirdik."

"Ocak ayındaki geçmiş anlaşma normalde iki senelik olacaktı, iki senelik olma şansı vardı. Onun bir senelik olmasını istedim çünkü pandemiden sonra dünyada çok fazla şeyin değişebileceğini düşünüyordum."

"Aynı zamanda devam etmek isteyip istemediğimden emin değildim. Seneye başladım. En iyi ve en keyifli sezon başlangıcıydı. Şu ana kadarki iniş çıkışlardan keyif aldım."

"Bunu yaz tatilinden yani gelecek aydan önce halletmemizin gerçekten en iyi şey olacağına karar verdik. Artık en iyi takım olmaya odaklanabiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Erik Junius

"Odaklanma" yorumu, anlaşma olmamasının taraflar için yakın geçen şampiyonada gereksiz bir motivasyon eksikliği olduğunu işaret ediyor. Wolff de tam olarak öyle düşünüyor.

Wolff, "Gelecek iki sene için bu sorunu çözmüş olmamız iyi. Çok fazla çalışma yapılıyor ve halletmemiz gereken çok fazla şey var. Bu açıdan iyi oldu. Artık diğer şeylere daha fazla bakma fırsatımız olacak." dedi.

Ancak Hamilton, kendisinin geride kalan süreçte gelecek görüşmelerinden çok etkilenmediğini söyledi.

Hamilton, "Bu konuyu motivasyon dağıtıcı olarak görmüyorum. Geçmişte stresli olduğu için bu görüşmeleri sezon içerisinde yapmak istemediğimiz zamanlar olduğunu hatırlıyorum. Ancak bu sefer bu süreç çok daha iyiydi ve gerçekten hızlı bir şekilde tamamlandı."

"Toto görüşmelerde harikaydı. Ola (Kallenius) ve Daimler Yönetim Kurulu inanılmaz destekleyiciydi. Ve biliyorsunuz, ilişkimizi ve iletişimimizi geliştirmeye, ortak yolda olmaya devam ettik."

"İleriye dönük olarak karşı karşıya olduğumuz şeyleri, yapabileceğimiz değişiklikleri ve iyileştirmeleri bilerek, Mercedes ile aynı doğrultuda kalmak için hem onlar hem de ben harika adanmışlık gösterdik." dedi.

Hamilton'ın son aylarda tüm seçeneklerini değerlendirdiği ve sonunda işini sevdiğine karar verdiği çok açık. Hamilton'ın önünde diğer projelere odaklanabileceği daha uzun seneler olacak gibi görünüyor.

Hamilton, "Hayatımızda her zaman farklı dönemlerimiz oluyor. Bu açıdan değerlendirmek için zamanımızı kullanmamız, sağlık ve zihinsel açısından doğru olan şeyleri yapıyor olmamız önemli."

"Geçen senenin sonunda... Çok, çok uzun bir yolculuktu ve bu tür durumlarda yaşananları ve sırada neyin olacağını değerlendirmek her zaman önemlidir. Sabah uyandığımda yarışları düşündüğümü gördüm. Bu yüzden yarışmaya devam etmek istedim. Şimdi sıkı bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu süreç beni takıma daha fazla yaklaştırdı, mühendislere daha fazla yaklaştırdı."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Sürekli olarak daha derine iniyorum ve bunu seviyorum. Sanırım bu, spora duyduğum sevgiyi ve yaptığım işe olan sevgimi canlandırıyor."

"Bu işin başından beri varım ve ilerlemeye devam etmek istiyorum. Bu takımla çalışmayı seviyorum, sürekli mücadele içerisinde olduğumu hissediyorum. Bu sene, her zamandan daha fazla mücadele var ve bu harika bir şey."

"Yarışmayı seviyorum. Bunun için doğmuşum. Hâlâ zinde hissediyorum. Hâlâ her zamanki gibi adanmış hissediyorum. Bu yüzden bırakmak için bir neden görmedim." dedi.