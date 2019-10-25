Hamilton'ın yarış mühendisi, Meksika ve Amerika GP'lerini kaçıracak
Lewis Hamilton, Meksika ve Amerika GP'lerinde son yıllarda birlikte çalıştığı yarış mühendisi Peter Bonnington olmadan mücadele edecek.
Bonnington, kişisel bir tıbbi operasyon geçirmesinden ötürü Britanya'daki evinde kalacak ve bu yüzden Mexico City'e gelmeyecek.
Önümüzdeki hafta sonu yapılacak AmerikaGP'ye de gelmeyecek olan Bonnington'ın kasım ayı ortasındaki Brezilya GP'de yer alması umuluyor.
Bonnington'ın yokluğunda Hamilton'ın yarış mühendisliğini, performans mühendisi Marcus Dudley üstlenecek.
Mercedes'in fabrikadaki yarış destek ekibinin başında yer alan Dom Riefstahl ise Meksika'da Hamilton'ın performans mühendisi olacak.
Bonnington, Hamilton'ın 2013 yılında takıma katılamamasından bu yana İngiliz pilotla çalışıyor ve birlikte dört şampiyonluk kazandılar.
İkisi son yıllarda çok güçlü bir ilişki kurdular. Bonnington genel olarak 'Bono' ismiyle de biliniyor.
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|Editör
|Scott Mitchell
Hamilton'ın yarış mühendisi, Meksika ve Amerika GP'lerini kaçıracak
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