Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Bitime 4 tur kala Max Verstappen'in lastik patlatarak kaza yapmasının ardından kırmızı bayraklar çıkmış ve yarış durdurulmuştu. Bu süre zarfının ardından pilotlar 2. bir start için yerlerini almışlar ve 5 ışığın sönmesiyle tekrardan yarışa başlamışlardı.

Işıkların sönmesine daha iyi bir reaksiyon gösteren Hamilton, lider Sergio Perez'in yanına gelmiş ancak frenlemede ön lastiklerini kitleyerek dışarı uçmuştu. Bu hatanın ardından Hamilton son sıraya gerilemiş ve yarışı 16. sırada tamamlamıştı.

Özellikle şampiyondaki en büyük rakibi Verstappen'in puan alamadığı bir yarışta Hamilton, bu hatasıyla büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Yarışın ardından Parc Fermé'ye gelen ve uzun süre aracında kalan İngiliz pilot ve onun yarış mühendisi Peter Bonnington, Hamilton'ın aracında açık kalan "brake magic" ayarı hakkında konuşmuşlardı. Peki bu ayar tam olarak ne işe yarıyor ve Hamilton'ın hatasında nasıl bir rol oynadı?

Bildiğiniz gibi güvenlik aracı ardında her pilot lastiklerini ve fren disklerini ısıtmaya ve onları optimum çalışma sıcaklığı aralığına getirmeye çalışıyor. Bunu yapabilmek için de pilotların kendi yöntemleri ve uyguladığı araç ayarları bulunmakta.

Bu süreci kolaylaştırmak adına üst üste ayarlanması gereken araç ayarları tek bir tuşta toplanıyor. Sürücüler bu tuşa bastığında araç tek tuşta sürücünün istediği fren dengesi gibi ayarlara geçiyor. Böylelikle sürücüler birçok ayarı ayarlamaktansa tek tuşla lastikleri ve frenleri ısıtmak için arzu ettikleri ayarlara geçebiliyorlar.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Her sürücünün bir tuşu ve bu taşa kodlanmış olan seçilmiş ayarları var. Mercedes de "brake magic"i uzun süredir kullanmakta.

Bildiğiniz gibi ön lastikleri ısıtmak, arka lastiklere nazaran daha zor. Özellikle de bu konuda çokça sorun yaşayan Mercedes aracında. Yine bildiğiniz üzere, frenler ısıtıldığında lastiklerin ısıtılmasına da yardımcı oluyor.

Bundan daha önemlisi, iyi bir frenleme performansı için de optimum çalışma sıcaklığında olan frenlere ihtiyacınız var. Hamilton da frenlerini ısıtarak hem ön lastiklerini ısıtmaya yardımcı oluyor hem de onları optimum çalışma sıcaklığına getiriyor.

Hamilton, "brake magic" tuşuna bastığında araçtaki fren dengesini %90 kadar ön frenlere alıyor. Ayrıca arka frenlerindeki hibrit frenleme kesiliyor ve hidrolik frenleme ön tarafa veriyor.

Böylelikle Hamilton, ön taraftaki frenleri daha kolay ısıtabiliyor. Frenler ısındığında, lastikleri ısıtmaya da yardımcı oluyor.

Hamilton, her zaman yaptığı gibi kırmızı bayrağın ardındaki güvenlik aracı periyodunda da bu tuşu kullandı ve ardından kapadı.

Hamilton'ın "brake magic" tuşu, direksiyonunun arkasında bulunan debriyaj pedalının hemen yanında yer almakta.

Hamilton, startın ardından debriyajı bıraktığında yanlışlıkla bu "brake magic" ayarına değerek, bu ayarı yeniden açıyor.

Hamilton böylelikle ilk viraja, fren dengesi %90 kadar ön tarafta olan bir araçla giriyor ki bunun ardından ön lastikleri kilitlemesi kaçınılmazdı.

Toto Wolff'un yarışın ardından "Arka frenlerimiz çalışmadı." demesinin sebebi de buydu. Hamilton'ın aracındaki fren dengesi ayarları %90 kadar ön tarafta olduğundan arka frenler efektif olarak çalışmamıştı.

Bugüne kadar Mercedes'e çok yardımcı olan "brake magic", bugün onları hataya sürükledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 runs wide from Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B at the restart of the race Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images