Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Bitime 4 tur kala Max Verstappen'in lastik patlatarak kaza yapmasının ardından kırmızı bayraklar çıkmış ve yarış durdurulmuştu. Bu süre zarfının ardından pilotlar 2. bir start için yerlerini almışlar ve 5 ışığın sönmesiyle tekrardan yarışa başlamışlardı.

Işıkların sönmesine daha iyi bir reaksiyon gösteren Hamilton, lider Sergio Perez'in yanına gelmiş ancak frenlemede ön lastiklerini kitleyerek dışarı uçmuştu. Bu hatanın ardından Hamilton son sıraya gerilemiş ve yarışı 16. sırada tamamlamıştı.

Özellikle şampiyondaki en büyük rakibi Verstappen'in puan alamadığı bir yarışta Hamilton, bu hatasıyla büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Yarışın ardından Parc Fermé'ye gelen ve uzun süre aracında kalan İngiliz pilot ve onun yarış mühendisi Peter Bonnington, Hamilton'ın aracında açık kalan "brake magic" ayarı hakkında konuşmuşlardı. Peki bu ayar tam olarak ne işe yarıyor ve Hamilton'ın hatasında nasıl bir rol oynadı?

Bildiğiniz gibi güvenlik aracı ardında her pilot lastiklerini ve fren disklerini ısıtmaya ve onları optimum çalışma sıcaklığı aralığına getirmeye çalışıyor. Bunu yapabilmek için de pilotların kendi yöntemleri ve uyguladığı araç ayarları bulunmakta.

Bu süreci kolaylaştırmak adına üst üste ayarlanması gereken araç ayarları tek bir tuşta toplanıyor. Sürücüler bu tuşa bastığında araç tek tuşta sürücünün istediği fren dengesi gibi ayarlara geçiyor. Böylelikle sürücüler birçok ayarı ayarlamaktansa tek tuşla lastikleri ve frenleri ısıtmak için arzu ettikleri ayarlara geçebiliyorlar.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images