Hamilton'ın Verstappen'i mağlup etmesinde GPS verileri neyi işaret ediyor?

Sonuç olarak, Red Bull pilotu sıralamaların bitmesine yedi saniye kala bitiş çizgisini geçti ancak önceki çabasından 0.02 saniye daha yavaş derece elde etti.

Bu, Lewis Hamilton için kapıyı açık bıraktı. Pist evriminin önemli olduğu seansta, çizgiyi son kez geçen isim Hamilton'dı ve o turunda 1:16.609'la derecesini geliştirdi. Bu, Hamilton'ın 104. pole pozisyonunu kazandığı ve Verstappen'in arka arkaya altıncı kez engellediği manasına geliyordu. Mercedes pilotu, son turunda Verstappen'in son turundan 0,023 saniye daha hızlı ve rakibinin en iyi turundan 0,003 saniye daha iyi bir tur zamanı elde etti.

Hamilton nerede Verstappen'in önüne geçti?

Verstappen, Cuma antrenmanlarından sonra Alternatif Lastik Tahsis testinden şikayetçi olmuştu. Verstappen; kilometre sınırlayıcı, lastik tasarrufu teşvikinin, Red Bull'un büyük güncellemesini tam olarak anlamamasına neden olduğunu, RB19'un revize edilmiş sidepod girişleri, motor kapağı, zemin kenarı ve ön ve arka fren kanallarından ne kazandığını tam olarak anlayamadığını söylemişti. 1. antrenman seansının da yağmurlu geçmesiyle, Red Bull pilotu ayarlarda ince noktayı bulamadı.

Verstappen'in Q3'teki en iyi turundan - seansın bitmesine 7 dk kala attığı 1:16.612'lik tur - elde edilen GPS verileri, onun 1. virajda Hamilton'a karşı hafif bir üstünlük sağladığını gösteriyor. RB19, frenlerde ikiliyi ayıracak neredeyse hiçbir şey olmamasına rağmen, frenlere basılmadan önce fazladan 1,25mph hız yapıyor. Apeks noktasında Hamilton 2,5 mil daha hızlı geçiyor ancak bu, sağ yönlü virajın orta noktasında 0,043 saniyelik bir farka sahip olan Verstappen karşısında yeterli olmuyor.

Ancak bu küçük avantaj kısa ömürlü oluyor. Devamında Verstappen'in küçük bir düzeltmesi ve ayağını gazdan çekmesi var. Gaza tekrar bastığında, bu onu Mercedes'in 0,117 saniye gerisine düşürmeye yetiyor. Hamilton, 2. viraja girerken bu farkı tutmayı başardı ancak Verstappen viraj girişinde 5 mph daha hızlı olarak 0,051 saniyelik bir fark açtı. Bununla birlikte, devamındaki kısa düzlükte Verstappen daha zayıf kalıyor ve Hamilton 0,04 saniye öne geçiyor.

Pistin orta hızla geçilen 5. virajının çıkışına kadar ikiliyi bölecek çok az şey var. Sonrasında ise Verstappen'in turu dağılmaya başlıyor. Şikan boyunca Verstappen yaklaşık 0.178 saniye kaybediyor. Araç üstü kamera görüntülerine baktığımızda Verstappen'in bu bölümde öyle büyük bir olay yaşamadığı görülüyor. Muhtemelen yön değişiminde biraz fazla muhafazakar davrandığı için zaman kaybediyor.

Top three qualifiers Lando Norris, McLaren, pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

GPS verileri o bölümde yaşananları daha dramatik hale getiriyor. Hamilton viraj girişinde 9mph daha hızlı ve vitesi 3'e düşürüyor. Verstappen ise dördüncü vitese düşüyor ancak devir saati düşük kalıyor. Bu da bir miktar önden kaymaya neden oluyor. Bu bölümde yaşananların ardından Verstappen, genel olarak Hamilton'ın gerisinde kalıyor.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın viraj girişlerindeki agresifliğini artık aracında güven duymasına bağlıyor.

Verstappen, 12. virajda 0.04 sn kazanıyor ancak arka düzlükte daha hızlı olması sayesinde farkı 0.058 sn'ye düşürüyor. Ancak Verstappen, son viraj öncesinde yine zayıf kalıyor ve oradaki kısa hızlanmada Hamilton'a karşı 15 mph daha yavaş kalıyor.

Son viraja girerken fark 0.215 sn'ye kadar ulaşıyor ancak Verstappen, son virajı Hamilton'a göre çok daha iyi bir şekilde dönüyor ve bitiş çizgisinde fark 0.003 sn'ye düşüyor.

Verstappen Q3'teki son turunda neden derecesini iyileştiremedi?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Verstappen'in Q3'teki ilk turunda birinci virajdan çıkışı kötüyken ikinci turunda daha iyiydi. İlk turunda düzlükte daha az yüksek hıza ulaşması nedeniyle oluşan 0.04 sn'lik farkı ikinci turda telafi ederek başladı. 2. virajdaki apeksten dönüşü güçlü değildi ve devamında yokuş aşağı inerken 1.5 mph daha yavaş kaldı. Bu bölümdeki yavaşlığı çok azdı ancak günün sonunda ilk sektörü 0.042 sn daha yavaş kaldı.

Red Bull pilotu 5. virajı 0.09 sn daha iyi dönerken şikanı yine dördüncü viteste döndü ancak bu sefer daha toplu bir dönüşle 0.15 sn daha hızlı olmayı başardı. İkinci sektör boyunca daha iyi olan Verstappen, 0.239 sn farkla en iyi geçişini yaptı.

Ancak Verstappen, bu bölümde kazandığı tüm zamanları son iki virajda kaybetti. Sondan ikinci viraja girerken ayağını gazdan daha erken çeken Verstappen, 5mph daha yavaştı. Bunun üzerine avantajı 0.105 sn'ye düştü. Verstappen son virajı dönerken gaza basma konusunda gecikince son sektörde 0.217 sn kaybetmiş oldu.

Verstappen'in yapabileceği en iyi tur

Sıralamaların son bölümünde ne Verstappen ne de Hamilton aslında teorik açıdan en hızlı turu elde edemedi. O bölümde 1:16.694 ile üçüncü sırayı elde eden McLaren pilotu Lando Norris, kendisinin en hızlı 3 sektör zamanını bir araya getirmeyi başardı. Hamilton Q3'teki ilk turunun 3. sektöründeki derecesini yineleyebilseydi, 0.039 sn daha hızlı olabilirdi.

Verstappen ise bu isimler içerisinde en çok kaybedendi. Verstappen Q3'teki ilk turunda 1. ve 3. sektör zamanlarını yineleyebilseydi, bu durumda 1:16.373 elde edebilirdi.

Bir başka deyişle, Red Bull pilotunun mükemmel turu, Hamilton'ın mükemmel turundan 0.197 sn, esas turundan ise 0.236 sn daha iyi olabilirdi.