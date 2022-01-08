Hamilton'ın Brezilya GP'deki "süper" motoru, 1044 beygirmiş!

Mercedes'in sezonun son bölümündeki motor avantajıyla birlikte, birçok kişi W12'nin kaç beygir olduğunu merak ediyordu ve dünya şampiyonasının sona ermesiyle birlikte, bu ortaya çıktı.

Hamilton'ın Brezilya GP'deki muazzam performansına yardımcı olan motoru, ekstrem bir motor haritasıyla birlikte 18 beygir daha güçlendi ve buna rağmen dayanıklılık konusunda hasar almadı.

Bu da Hamilton'ın W12'sinin 2021 Brezilya Grand Prix'sinde 1044 beygir olduğunu gösteriyor.

Siyah oklar, 2020 sezonunu iki şampiyonada da domine etmiş ve sezonu 3 güç ünitesiyle tamamlayarak; diğer tüm takımların almak zorunda kaldığı grid cezalarını almamışlardı.

Ancak Hywel Thomas'ın başında bulunduğu Brixworth'teki motor departmanı, 2021 sezonunda stratejisini değiştirmek zorunda kaldı ve daha agresif bir strateji uyguladı.

James Allison tarafından çizilen W12'nin, rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaşabileceği düşünülüyordu ancak sezon öncesinde araca eklenen çözümler bekleneni vermediler ve yeteri kadar verimli değillerdi.

Toto Wolff da 2021 sezonunda böyle bir mücadele beklemediklerinden dolayı, mühendislerini toplamış ve W12 üzerindeki çalışmaların yaz ayının öncesinde biteceğini ve sonrasında tamamen 2022 sezonuna odaklanılacağını belirtmişti.

Ancak Red Bull, henüz ilk yarıştan ciddi bir tehdit olduğunu gösterdi ve şampiyonluk mücadelesi, Mercedes'in beklediğinden çok daha karmaşık geçti.

Mercedes'in "süper" motorunun egzoz bölgesi detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, performans için güç ünitesine odaklandı ve Britanya GP ile birlikte daha agresif motor haritaları getirilmeye başlandı. Ancak bu da motorların ömürlerinin kısalmasına neden oluyordu.

Hywel Thomas, motorların ömürlerini kısalttı ancak bu motorlar, daha kısa süre için çalışacaklarından ve dayanıklılık kaygısı olmadığından daha güçlülerdi. Bunun en vurucu örneği Brezilya GP'de görülebildi. Hamilton, sezonun son 4 yarışı için yeni bir güç ünitesi takmıştı.

Bu motor, standart bir motorun gitmesi gereken 8 yarışa kıyasla sadece 4 yarış çalışacaktı ve bu yüzden de daha güçlüydü.

Bu agresif güç ünitesi stratejisine bakıldığında, Valtteri Bottas'ın altı ve Lewis Hamilton'ın beş içten yanmalı motor takması sürpriz olmamalı.

Mercedes, 2021 motorunun sezon içinde değiştirilebilen bölümlerini değiştirdi ve Mercedes griddeki en iyi güç ünitesi olmaya devam etti.

Sezon içerisinde, Honda'nın getirdiği batarya güncellemesiyle birlikte Mercedes'i yakaladığı düşünülüyordu.

Ancak Mercedes sezonun belirli bir noktasından sonra güç ünitesinden daha çok performans çıkarmayı başardı ve Japon üreticiyi arkasında bıraktı.

Alman üretici, Honda'yla arasındaki farkı o kadar açtı ki Max Verstappen, azami hız için daha az yere basma gücü üreten arka kanatlarla yarışmak zorunda kaldı.

Mercedes'in 2021 güç ünitesinin standart versiyonu 1026 beygirdi. Hamilton'ın Brezilya GP'nin sıralama turlarında kullandığı "süper" motoru ise standart versiyondan 18 beygir kadar daha güçlüydü.

Hamilton'ın motoru, çok daha agresif bir motor haritası sayesinde 1044 beygire çıktı ve dayanıklılık limitlerinin teorik sınırlarını geçse de bozulmadı.

Thomas ve ekibi, Hamilton'ın sansasyonel bir geri dönüş yapabilmesi için güç ünitesindeki bütün kozlarını oynadılar ve Hamilton, son yarışa Verstappen'le aynı puanda girmeyi başardı.

Lewis, Yas Marina'da şampiyonluğu tartışmalı bir şekilde kaybetti ancak Mercedes, Markalar Şampiyonluğunu turbo hibrit döneminin başından bu yana görülmemiş bir güç ünitesiyle kazanmayı başardı.