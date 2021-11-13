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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Hamilton'ın sprint yarışına gridden başlamasına izin verildi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Lewis Hamilton'ın bugünkü sprint sıralama yarışına gridden başlamasına izin verdi.

Hamilton'ın sprint yarışına gridden başlamasına izin verildi

Lewis Hamilton, cuma günkü sıralama turlarını ilk sırada tamamlamıştı fakat arka kanadının/DRS sisteminin kurallara aykırı olmasının ardından sıralama turlarından ihraç edilmesine karar verildi.

Bu ihraç kararının ardından Hamilton'ın yarışa pit yolundan başlayacağı belirtilmişti ve yarışa gridden başlayabilmesi için FIA'nın izni gerekiyordu.

FIA, yapılan incelemelerin ardından Hamilton'ın yarışa gridden başlamasına izin verdi.

Açıklamada şöyle denildi: "Hakemler, FIA Formula 1 Sportif Düzenlemeleri'nin 35.1 Maddesi kapsamında, antrenmanlarda tatmin edici tur zamanları belirlediği için 44 numaralı aracın sürücüsü Lewis Hamilton'a, sprint sıralama yarışına başlama izni veriyor."

Hamilton'ın aracına takılan yeni arka kanat, araçtan çıkarılanla aynı versiyon olacak. Fakat tıpkı Valtteri Bottas'ta olduğu gibi kurallara uyuyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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