Hamilton'ın rekor serisi Bakü'de sona erdi

Hamilton son yıllarda nadiren hata yaptı ve Mercedes'in mükemmel dayanıklılığıyla beraber puan alamadığı son tarih 1 Temmuz 2018'di.

O tarihte Avusturya Grand Prix'si gerçekleşmiş ve Hamilton, yakıt basıncı sorunu nedeniyle yarışa veda etmişti. O tarihin ardından 54 yarış boyunca devam eden yeni bir seri başladı.

Hamilton geçen yıl katılamadığı Sakhir GP hariç o tarihten bu yana yapılan tüm yarışlarda puan aldı. Bu 54 yarışlık puan serisi Bakü'de son buldu.

Hamilton, Bakü'de de puan alacak gibiydi ancak yarış yeniden başladıktan sonra kaçış alanına girerek en geriye düştü. Bu alanda önceki rekor da İngiliz pilottaydı. Hamilton, 2016 Japonya - 2018 Fransa GP arasında tam 33 yarış arka arkaya puan almıştı.

Bu alanda ilk beşe giren diğer isimler Kimi Raikkonen, Michael Schumacher ve Fernando Alonso. Raikkonen, 2012 Bahreyn ve 2013 Macaristan arası arka arkaya 27 yarış puan almayı başardı. Schumacher ise 2001 Macaristan ve 2003 Malezya arası arka arkaya 24 yarıştan puanla ayrıldı.

Son olarak Fernando Alonso, 2011 Avrupa GP'den 2012 Macaristan'a kadarki 23 yarıştan puanla ayrılmayı başarmıştı.

Üst üste puan alma rekoru (ilk beş):

Poz. Pilot Tur Puan aldığı ilk yarış Puan aldığı son yarış 1 Lewis Hamilton 54 2018 Britanya GP 2021 Monako GP 2 Lewis Hamilton 33 2016 Japonya GP 2018 Fransa GP 3 Kimi Raikkonen 27 2012 Bahreyn GP 2013 Macaristan GP 4 Michael Schumacher 24 2001 Macaristan GP 2003 Malezya GP 5 Fernando Alonso 23 2011 Avrupa GP 2012 Macaristan GP