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Hamilton'ın RB19 yorumuna katılmayan Alonso: "Hafızası zayıflamış, sanırım yaşlanıyor!"

Fernando Alonso, RB19'u "hayatında gördüğü en hızlı araç" olarak niteleyen Lewis Hamilton'ın "hafızasının zayıflamış olabileceğini " dile getirdi ve İngiliz pilotun, Mercedes döneminde çok daha baskın araçlarla yarıştığını söyledi.

Can Çarpıcı
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Hamilton'ın RB19 yorumuna katılmayan Alonso: "Hafızası zayıflamış, sanırım yaşlanıyor!"
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Hamilton, Max Verstappen tarafından kolay bir şekilde geçildiği Suudi Arabistan GP'sinin ardından verdiği demeçlerde, "hayatında RB19 kadar hızlı bir araç görmediğini" söylemişti. 

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Red Bull RB19 hakkında konuşan Hamilton, "Kesinlikle daha önce hiç bu kadar hızlı bir araç görmedim. Biz hızlıyken bile bu kadar hızlı değildik. Bunun, özellikle diğerlerine kıyasla görmüş olduğum en hızlı araç olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulunmuştu. 

İngiliz pilot, bu yorumlarıyla RB19'un, Mercedes'in baskın araçlarından dahi daha baskın olduğunu öne sürmüştü. 

Bu yorum F1 dünyasında tartışmalara yol açmıştı. Birçok kişi, Mercedes ve Hamilton'ın Turbo Hibrit döneminin başlarındaki baskınlığının çok daha büyük olduğunu söylemişti ve Hamilton'ın RB19'dan daha baskın araçlar sürdüğünü belirtmişti. 

Avustralya GP öncesinde Fransız L'Equipe ile özel bir röportaj gerçekleştiren Alonso'ya da Hamilton'ın RB19 ile yaptığı yorumlar soruldu.

İspanyol pilot, Hamilton'a katılmadığını belirtti ve Mercedes'in 2015'te bundan çok daha baskın olduğunu söyledi.

Çifte şampiyon pilot, "Lewis'in RB19 ile ilgili yorumlarına katılmıyorum."

"Geçen hafta [Suudi Arabistan'da] Red Bull'un 20 saniye arkasındaydım. O ve [Nico] Rosberg ise 2015'te en yakın rakiplerinin bir dakika önündelerdi. Hafızası zayıflamış olmalı, sanırım yaşlanıyor!" ifadelerini kullandı. 

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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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