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Formula 1 Belçika GP

Hamilton'ın pitteki kazasının ardından Ferrari’ye para cezası verildi

Belçika GP'sinde pitte mekanikere çarptığı gerekçesiyle inceleme altına alınan Lewis Hamilton grid cezasından kurtulurken, Ferrari güvenlik ihlali nedeniyle 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Lewis Hamilton ve Ferrari takımı, pit stop sırasında yaşanan tehlikeli temasın ardından yarış karşısına çıktı. Olayı detaylıca inceleyen FIA hakemleri, İngiliz pilota ek bir zaman cezası vermeyerek dördüncülüğünü tescil ederken, İtalyan ekibine para cezası kesti.

Yarışın orta bölümünde Sanal Güvenlik Aracı periyodunda tek pit stopunu gerçekleştiren Hamilton, lastik değişiminden önce ilk turda George Russell ile yaşadığı temas nedeniyle aldığı 5 saniyelik zaman cezasını çekti.

Pit stop işlemlerinin ardından aracın hareket etmesi için yeşil ışık yakıldığı esnada bir Ferrari mekanikeri ön kanat açısını ayarlamak üzere araca yaklaştı. Kalkış yapan Hamilton’ın mekanikere çarpması sonucu pit alanında büyük bir tehlike atlatıldı; şans eseri mekaniker ciddi bir yaralanma almadan olayı atlattı.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Yarışı 4. sırada bitirerek pilotlar klasmanında ikinci sıraya yükselen Hamilton'ın bu sonucu, hakemlerin kararıyla kesinleşti. Hakemler, olayın ardından hemen durarak zaman kaybeden Hamilton’a ek bir sportif ceza verilmesini gereksiz buldu.

Ancak mekanikerlerin güvenliğini tehlikeye atan prosedür hataları nedeniyle Ferrari'ye 30.000 euro para cezası kesildi. Bu cezanın 10.000 euro'luk kısmının, önümüzdeki 12 ay içinde benzer bir ihlal yaşanmaması şartıyla ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca Ferrari'nin, gelecekte bu tür riskleri önlemek adına uygulamaya koyacağı yeni güvenlik protokollerini içeren kapsamlı bir raporu 14 gün içinde FIA'ya sunması zorunlu kılındı.

 

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