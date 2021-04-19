Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Şampiyon pilot, 31. turda George Russell'a tur bindirmeye çalışırken Tosa virajında çakıl alana çıktı ve kurtulmaya çalışırken bariyerlerle çakıl alan arasında sıkıştı.

Hamilton ileri doğru ilerleyerek çıkmaya çalışsa da bunu yapamadı. Tek çaresi geri vitese takıp çakıl alana saplanmadan oradan çıkmaktı.

Hamilton, yarışa devam edebilmek için geri vitese taktıktan sonra bayağı mesafeyi o şekilde tamamladı.

Hamilton'ın bu hareketi dikkat çekiciydi. Kimileri bunun tehlikeli olduğunu söylerken, kimileri yarış esnasında pist üstünde geri geri gitmenin yasak olduğunu söyledi.

Bu olay ayrıca 1989 Portekiz GP'de yaşananları hatırlattı. O yarışta Nigel Mansell, piti kaçırdıktan sonra pit yolunda geri geri gelmiş ve siyah bayrak görmüştü.

O gün Mansell yanlış bir hareket yapmıştı ancak Hamilton'ın manevrası FIA kuralları dahilindeydi.

Hamilton'un geri geri gitmesinin kurallar dahilinde olmasının nedeni oldukça açıktı.

Mansell'ın o gün yaptığı hareket bugün de yasak. Yani pit yolunda ne olursa olsun pilotlar geri vitese takarak geri geri gelemezler.

Kuralların 28.3 maddesinde, "Bir araç hiçbir zaman pit yolunda kendi gücüyle geri gidemez." deniyor.

Ancak araçların pist üstündeyken geri vitese takamayacağını belirten bir kural maddesi bulunmuyor.

Hatta F1 araçlarında geri vitesin zorunlu olmasının nedeni, pilotların pist üstünde ileri ileri kendilerini kurtaramayacak durumda olduklarında kaza bölgesinden geri geri çıkmalarını sağlamak.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken tek şey, pilotun bu işlemi güvenli bir şekilde yapıyor olması.

Sportif Kurallar'ın 27.3 maddesinde "Pist dışına çıkan sürücü, piste geri dönebilir ancak bunu güvenli bir şekilde ve avantaj kazanmadan yapmalıdır." deniyor.

27.4 maddesinde ise "Pilotlar hiçbir zaman gereksiz şekilde yavaş, hatalı ya da diğer kişileri tehlikeye atacak şekilde süremezler." deniyor.

Hamilton'ın pist dışına çıktığı esnada F1 Yarış Direktörü Michael Masi, yaşananları takip ediyor ve telsiz konuşmalarını dinliyordu.

Masi, Mercedes'in Hamilton'a verdiği tavsiyeden, oradan kurtulmaya çalışırken trafiğe dikkat etmesini söylemesinden ve pistin hangi bölümüne gitmesi gerektiğini söylemesinden memnun kaldı.

Masi, "Olan şey, çakıl alandan piste doğru geri geri gelmekti. Lewis ile takımı arasında geçen telsiz mesajlarında, tam olarak ne yapması gerektiği tavsiye edildi."

"Bu yüzden bu özel durumu hakemlere iletmeyi düşünmedim." dedi.

Masi, bu tür olayları kendi içerisinde değerlendirdiklerini ve Hamilton'ın çakıl alanda değil de pist üstünde geri vitese takması halinde bunun farklı değerlendirileceğini söyledi.

Masi, "Her olayı kendi içerisinde ayrı değerlendiriyoruz. Bir olay olduğunda onunla alakalı tüm koşulları dikkate almanız lazım." dedi.

Olay anını anlatan Hamilton, "Doğrudan geri vitese geçmiyor. Geri vites düğmesine basıyordum ancak tam olarak geçmesi çok uzun sürdü. İşe yarayacağını düşünmüyordum. Geri gelmeye çalıştım, ardından arabayı kaydırarak geçmeye çalıştım ancak bariyerlere geri döndüm. Bu yüzden geri vitese geçmem çok uzun zaman aldı."

"Geri vitese takmaya çalışırken hem bunu deniyor hem de oradan çıkmanın yolunu bulmaya çalışıyordum. Bunu yapamasaydım, orada kalmış olurdum. Bu yüzden minnettarım." dedi.