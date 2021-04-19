Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi Sonraki / Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lewis Hamilton'ın Emilia-Romagna GP'de geriye düşmesine rağmen ikinci sıraya yükselmesinde, Tosa virajında pist dışına çıkmasının ardından geri dönmeyi başarması etkili oldu.

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Şampiyon pilot, 31. turda George Russell'a tur bindirmeye çalışırken Tosa virajında çakıl alana çıktı ve kurtulmaya çalışırken bariyerlerle çakıl alan arasında sıkıştı.

Hamilton ileri doğru ilerleyerek çıkmaya çalışsa da bunu yapamadı. Tek çaresi geri vitese takıp çakıl alana saplanmadan oradan çıkmaktı.

Hamilton, yarışa devam edebilmek için geri vitese taktıktan sonra bayağı mesafeyi o şekilde tamamladı.

Hamilton'ın bu hareketi dikkat çekiciydi. Kimileri bunun tehlikeli olduğunu söylerken, kimileri yarış esnasında pist üstünde geri geri gitmenin yasak olduğunu söyledi.

Bu olay ayrıca 1989 Portekiz GP'de yaşananları hatırlattı. O yarışta Nigel Mansell, piti kaçırdıktan sonra pit yolunda geri geri gelmiş ve siyah bayrak görmüştü.

O gün Mansell yanlış bir hareket yapmıştı ancak Hamilton'ın manevrası FIA kuralları dahilindeydi.

Hamilton'un geri geri gitmesinin kurallar dahilinde olmasının nedeni oldukça açıktı.

Mansell'ın o gün yaptığı hareket bugün de yasak. Yani pit yolunda ne olursa olsun pilotlar geri vitese takarak geri geri gelemezler.

Kuralların 28.3 maddesinde, "Bir araç hiçbir zaman pit yolunda kendi gücüyle geri gidemez." deniyor.

Ancak araçların pist üstündeyken geri vitese takamayacağını belirten bir kural maddesi bulunmuyor.

Hatta F1 araçlarında geri vitesin zorunlu olmasının nedeni, pilotların pist üstünde ileri ileri kendilerini kurtaramayacak durumda olduklarında kaza bölgesinden geri geri çıkmalarını sağlamak.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken tek şey, pilotun bu işlemi güvenli bir şekilde yapıyor olması.

Sportif Kurallar'ın 27.3 maddesinde "Pist dışına çıkan sürücü, piste geri dönebilir ancak bunu güvenli bir şekilde ve avantaj kazanmadan yapmalıdır." deniyor.

27.4 maddesinde ise "Pilotlar hiçbir zaman gereksiz şekilde yavaş, hatalı ya da diğer kişileri tehlikeye atacak şekilde süremezler." deniyor.

Hamilton'ın pist dışına çıktığı esnada F1 Yarış Direktörü Michael Masi, yaşananları takip ediyor ve telsiz konuşmalarını dinliyordu.

Masi, Mercedes'in Hamilton'a verdiği tavsiyeden, oradan kurtulmaya çalışırken trafiğe dikkat etmesini söylemesinden ve pistin hangi bölümüne gitmesi gerektiğini söylemesinden memnun kaldı.

Masi, "Olan şey, çakıl alandan piste doğru geri geri gelmekti. Lewis ile takımı arasında geçen telsiz mesajlarında, tam olarak ne yapması gerektiği tavsiye edildi."

"Bu yüzden bu özel durumu hakemlere iletmeyi düşünmedim." dedi.

Masi, bu tür olayları kendi içerisinde değerlendirdiklerini ve Hamilton'ın çakıl alanda değil de pist üstünde geri vitese takması halinde bunun farklı değerlendirileceğini söyledi.

Masi, "Her olayı kendi içerisinde ayrı değerlendiriyoruz. Bir olay olduğunda onunla alakalı tüm koşulları dikkate almanız lazım." dedi.

Olay anını anlatan Hamilton, "Doğrudan geri vitese geçmiyor. Geri vites düğmesine basıyordum ancak tam olarak geçmesi çok uzun sürdü. İşe yarayacağını düşünmüyordum. Geri gelmeye çalıştım, ardından arabayı kaydırarak geçmeye çalıştım ancak bariyerlere geri döndüm. Bu yüzden geri vitese geçmem çok uzun zaman aldı."

"Geri vitese takmaya çalışırken hem bunu deniyor hem de oradan çıkmanın yolunu bulmaya çalışıyordum. Bunu yapamasaydım, orada kalmış olurdum. Bu yüzden minnettarım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Önceki haber

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Sonraki haber

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

1s
2
Formula 1

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

17s
3
Formula 1

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

44 dk
4
Formula 1

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

20s
5
Formula 1

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

4s
Son Haberler
Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
F1

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

44dk
Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
F1

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

1s
Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi
F1

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

3s
Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’
F1

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

4s
Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir
F1

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir

4s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak
Formula 1 / Son dakika

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Daha fazlası
Lewis Hamilton
Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci! Emilia Romagna GP
Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Hamilton: "Red Bull'un elinde stratejik anlamda daha iyi kartlar var" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Yarış raporu

Hamilton: "Red Bull'un elinde stratejik anlamda daha iyi kartlar var"

Hamilton, Red Bull pilotlarını geride bıraktığı için şaşkın Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Red Bull pilotlarını geride bıraktığı için şaşkın

Daha fazlası
Mercedes
Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir

Wolff: ''Russell'ın öğrenecek çok şeyi var''
Formula 1 / Haberler

Wolff: ''Russell'ın öğrenecek çok şeyi var''

Mercedes: "Bottas, son bölümde lastik ısıtma sorunları nedeniyle zorlandı" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Bottas, son bölümde lastik ısıtma sorunları nedeniyle zorlandı"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir

Son Haberler

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.