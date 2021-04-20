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Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış

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Emilia Romagna Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ın çakıl havuzuna girmesiyle aldığı ön kanat hasarı, ona tur başına 0.5 saniyeye mâl olmuş.

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış

Pazar günü gerçekleşen Imola’daki kaos dolu yarışta, Mercedes garajında büyük bir duygu karmaşası yaşandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, ilk turda Verstappen tarafından geçilerek 2. sıraya düştü. Yarışa sekizinci sıradan başlayan Valtteri Bottas ise ilk turun sonunda 10. sıraya kadar geriledi. Ancak Mercedes için asıl olaylar 31. turda başladı.

İlk olarak Hamilton, pist dışına kayarak kendini çakıl havuzunda buldu. Hamilton aracını piste geri geri çıkarmayı başarsa bile, tam bu anlarda takım arkadaşı Bottas ile Williams pilotu George Russell büyük bir kaza yaptı.

Ancak Russell ve Bottas’ın kazasıyla kırmızı bayrak çıktı ve bu sayede yarışın durdurulduğu esnada Hamilton’ın aracı onarıldı ve yedi kez dünya şampiyonu dokuzunculuktan ikinciliğe kadar çıkmayı başardı.

Mercedes için oldukça zorlu geçen bu yarışın ardından takımın pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, ikincilikten genel anlamda memnun olduklarını ancak bu durumun neyle karşılaştırdığınıza göre değiştiğini söyledi.

“Bu, hangi turla karşılaştırdığınıza bağlı sanırım. Lewis'in çakıl havuzuna girdiği ve Valtteri'nin, George ile kazasından sonra aracının parçalar halinde geldiği 31. tura kadar bence ikincilik çok iyi değildi, ama bizim şampiyonlukta lider kalabilmemiz, bizi oldukça rahatlattı.”

“Ön kanadı onardığımızda, Lewis'in araç ile neler yapabileceğini görmek gerçekten cesaret vericiydi. Evet, genel olarak, gerçekten kötü bir gün gibi görünen bir günden sonra gerçekten iyi toparladık.”

Shovlin, Hamilton’ın aracında çakıl havuzuna girmesinin ardından büyük bir hasar alıp almadığı sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: “Bu aslında çok tuhafı, çünkü hasar başlangıçta kötü görünüyordu, yarım saniye veya benzeri bir şeydi."

"Kenar plakasının kenardan sallanması, durumun daha kötü görünmesine neden oldu. Orada basınç kabloları tutuyordu ve aracın altına doğru çok istikrarsız bir hava akımına neden oluyordu"

"Neyseki lastiği patlatmadan ondan kurtulduğumuzda, hasar bu sayının yaklaşık yarısı kadar, yani 0.2 veya 0.3 saniye gibi bir şeydi."

"Fakat tempo olarak Max'e çok yakınız ve bu, biraz geride kalmakla aradaki farktı. Yani evet, bunun büyük bir ödün olduğunu düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Selin Elif Köse

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