Hamilton'ın NFL'de takım sahibi olma girişiminin karşılıklı faydaları

Mercedes sürücüsü, 2022'de üç kez Super Bowl kazanan Broncos'u satın alan Walton-Penner grubunun bir parçası olarak azınlık hissesi sahibi oldu. Walmart varisi Rob Walton ve perakende devinin başkanı Greg Penner ve kızı Carrie tarafından 4,65 milyar dolarlık devasa bir anlaşmayla bu satın alma işlemi gerçekleşti.

Broncos'un ortaklığını tamamlayan iki azınlık sahibi daha var - eski ABD dışişleri bakanı Condoleezza Rice (Denver'da büyümüş ve Denver Üniversitesi'ne devam etmiş) ve Ariel Investments'ın eş CEO'su Mellody Hobson (Azınlık İşletmesi Girişimi yatırım şirketi ve Starbucks'ın başkanı, Hobson'ın Star Wars yaratıcısı George Lucas ile evli olması da bir bonus).

Hobson'ın Ariel Investments MBE statüsü, şirketin en az %51'inin ABD'de etnik olarak azınlıkta olan bir kişi (Afrikalı Amerikalı, Kızılderili, Hispanik Amerikalı veya Asyalı Amerikalı veya Pasifik Adalı) tarafından sahip olunduğu, işletildiği ve kontrol edildiği anlamına gelir ve siyahi eşitliği ve genel olarak çeşitliliği ilerletmek, Hamilton'ın Broncos'u satın alma fırsatını değerlendirdiğini söylemesinin temel nedenlerinden biri.

İngiliz sürücü, son yıllarda motor sporları ve ilgili endüstrilerdeki çeşitlilik eksikliğini ele alma çabasının bir parçası olarak Hamilton Komisyonu ve Misyon 44 girişimlerini başlattı.

Hamilton, Broncos'taki yeni erişimi aracılığıyla, bunun uzun zamandır bir sorun olduğu yerde bir spordaki birçok alanda çeşitliliği denemek ve geliştirmek için NFL'de yürürlüğe giren değişikliklerin etkisini doğrudan değerlendirebilir. Orada azınlıklar destekleniyor, kadınların koç olması zorunlu tutuluyor ve bu süreçte işe alım konusunda bazı zorunluluklar bulunuyor.

NFL takımları aynı zamanda her yıl milyarlarca geliri aşan dev firmalardır ve takım sahipleri, şampiyonanın işleyişi üzerinde (FOM ve FIA'nın kural değişikliklerine karar vermek için takımların oylarına ihtiyaç duymaları gibi) büyük bir güce sahiptir.

Hamilton'ın Walton-Penner grubuyla olan yeni girişimi, çalışma alanında ve çeşitliliği geliştirmeyi genel olarak birinci öncelik haline getirdiği hayatının çok önemli bir döneminde "onlarla doğrudan konuşabileceği ve onlardan öğrenebileceği" anlamına geliyor.

Hamilton is tipped to sign new Mercedes deal but has also been considering his post-F1 future Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

38 yaşındaki sürücünün bu yıl Mercedes ile 40'lı yaşlarına kadar yarışmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor ancak Hamilton, yarışlardan emekli olduktan sonraki kariyerinde başarılı olmayı planladığını uzun zamandır açıkça ifade ediyor.

Hamilton, Broncos yatırımına ek olarak, X44 Extreme E takımının sahibi ve moda ve müzik sektörlerinde uzun süredir devam eden bağlantılarını sürdürüyor.

Hamilton, Broncos iş ortaklarından değerli bilgiler almayı beklerken Walton, takımın sahiplik grubunun bir parçası olarak yedi kez dünya şampiyonuna sahip olmanın, kanıtlanmış başarı geçmişi göz önüne alındığında, F1 efsanesinin "dayanıklı ruhu ve mükemmellik standardının bir değer olacağı" anlamına geldiğini söyledi.

Günümüzdeki uzun F1 yarış takvimi NFL'nin normal sezonunun büyük bir kısmını kapsıyor olsa da, Hamilton 2022'de Broncos'un Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda Los Angeles Chargers'a 19-16 mağlup olduğu maçını yerinde seyretmişti.

İngiliz sürücü, Broncos'u orada ziyaret etmenin, oyuncuların "atlet performansı" çalışmalarını öğrenerek elde edebileceği potansiyel kazançları fark etmesine de yardımcı olduğunu söyledi.

Geçen yılki Amerika Birleşik Devletler GP hafta sonunda konuşan Hamilton, "Bu deneyim inanılmazdı, sadece o devasa arenada olmak bile inanılmazdı."

"Öncelikle, stadyum harika ama sadece farklı bir taraftar grubu görmek de öyle. Hepsi burada sahip olduğumuz taraftarların benzerliklerine sahip, herkes takımları için tutkulu ve onlar her maç için koltuklarının ucunda."

"Ve sonrasında koçla, oyuncularla ve takımın geri kalanıyla, devralma, sahip olduğumuz zorluklar, hücumumuz gibi geliştirmemiz gereken şeyler hakkında konuştum. Savunmamız gerçekten güçlü ama şu anda hücumumuz oldukça zayıf."

Hamilton has previously welcomed NFL star Russell Wilson to F1 events Photo by: Bose

"Takımda yeni olan Russell'ın [Wilson, Denver oyun kurucusu] daha fazla korumaya ihtiyacı var. Hâlâ etrafındaki birçok oyuncuyu tanımaya çalışıyor."

"Ve evet, tüm bu tür şeylere çok derinden girmeyi seviyorum."

"Ayrıca atlet performansına da, çünkü bu adamlar çok büyük. Adamlardan bazıları 130 kilonun üzerinde, çok büyükler - o adamların size vurmasını istemezsiniz."

"Ardından, onları desteklemek açısından o takımda nasıl bir rol oynayabileceğimi ve ayrıca Denver'daki topluluk içinde D&I [Çeşitlilik ve Kapsayıcılık] ile yapacağımız şeyleri incelemek istiyorum." demişti.

2022 NFL sezonu, Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles arasında oynanan Super Bowl maçıyla sona ermişti. Broncos, Hamilton'ın geçen yılki Monaco Grand Prix'sine katılan arkadaşı Wilson'ın takımla ilk sezonunda zorlanmasından sonra sezon sonrası mini playoff turnuvasını kaçırmıştı.

Broncos daha sonra - Walton-Penner grubunun devralınmasından önce getirilen - eski baş antrenör Nathaniel Hackett'i kovdu ve New Orleans Saints ile Super Bowl 44 kazanan ve Wilson'ı en iyi seviyesine geri getirebilecek bir hücum dehası koçu olarak kabul edilen Sean Payton'ı işe aldı.

Motor sporlarında olduğu gibi, NFL'de de anlamlı bir değişiklik yapmak zaman alır ve yakında, hem Broncos hem de Hamilton yeni ortaklıklarından karşılıklı olarak faydalanabilir. Hamilton'ın pist dışı girişimleri uzun süredir onun yarışını iyileştiren bir destek sağlamasıyla biliniyor.