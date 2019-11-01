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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Hamilton'ın mühendisi Bonnington, Amerika'da dönüş yaptı

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Hamilton'ın mühendisi Bonnington, Amerika'da dönüş yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 Kas 2019 16:35

Lewis Hamilton’ın yarış mühendisi Peter Bonnington planlanandan bir yarış önce yani Amerika GP hafta sonunda takımına geri döndü.

Sağlık sorunu nedeniyle Meksika GP hafta sonunda İngiltere'de kalan Bonnington, buna rağmen telefondan hafta sonu boyunca ayarlar konusunda Hamilton'a yardımcı olmuştu.

Bonnington'un normalde 2 hafta sonra gerçekleştirilecek Brezilya GP'de dönüş yapması bekleniyordu ancak dönüş bir yarış erken oldu.

Birleşik Devletler GP için Austin'e gelen Bono, birinci antrenman seansı ile takımdaki görevine devam edecek.

Bono bu sayede, Hamilton'un bu hafta sonu şampiyon olması halinde pilotunun yanında olacak.

Hamilton'ın bu hafta sonu şampiyon olması için, en kötü 8. olması yeterli olacak. Bu olursa, Hamilton ve Bonnington ikilisi son 6 senede 5. şampiyonluklarını alacaklar.

Meksika'da Bonnington'un yerine Hamilton'ın performans mühendisi Marcus Dudley geçmişti.

 

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Editör Scott Mitchell

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