Hamilton’ın, Mercedes ile geçireceği son sezon öncesindeki hayali ne?

İki hafta önce, bu sezonu Mercedes pilotu olarak 12. ve son sezonu olacağı açıklanması Formula 1 padoğunda şok etkisi yarattı.

Mercedes ile olan iki yıllık sözleşmesinin bir yıl olan opsiyon kısmını iptal ederek Ferrari ile çok yıllık bir anlaşma yapmayı tercih etti

Ancak bu yıl Mercedes pilotu olarak her zamanki gibi görevine devam edecek.

Bu görevin ilk adımı, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın Silverstone pistinde yeni W15'in lansmanına katılmaktı. Araç tanıtımının ardından Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, çekim günü etkinliğin W15'i pistte ilk defa deneyimledi.

Silverstone pistinin ıslak ve çamurlu olması Hamilton'ın moralini bozmadı. Britanyalı pilot başarıya her zamankinden daha aç olduğunun altını çizdi.

Hamilton, "Kendimi hiç olmadığım kadar motive ve odaklanmış hissediyorum. Her yıl geri döndüğünüzde her zamankinden daha fit olduğunuzu düşünürsünüz."

"Ama bu yıl gerçekten daha fazla çalıştığımı, daha fazla zaman harcadığımı ve hazırlıklara daha fazla odaklandığımı hissediyorum."

"Hayatımın bu noktasında şu anda sahip olduğum açlığa sahip olacağımı hiç düşünmemiştim."

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Mercedes AMG

"Takımla birlikte zirvede bitirmek bir rüya olurdu. Birlikte bir sürü şey yaşadık. Bu yüzden zirvede bitirmek, onların tekrar zirveye çıkmasına yardımcı olabilmek büyük bir onur olurdu." dedi.

Çarşamba günkü lansman ve çekim gününün ardından Mercedes, 21 Şubat'ta başlayacak üç günlük sezon öncesi testi için önümüzdeki hafta Bahreyn'e gidecek.

Yeni bir şasi, vites kutusu muhafazası ve ilgi çekici bir ön kanada sahip olan W15 ilk kez rakipleriyle bir pisti paylaşacak.

Hamilton, "Gelecek hafta için gerçekten heyecanlıyım. Bahreyn'e özellikle de ilk yarıştan iki hafta önce gidiyoruz. Böylece diğer tüm araçların garajdan çıkışını görebiliyorsunuz."

"Farklı otomobiller arasındaki detayları görüp karşılaştırabiliyorsunuz ve sonra da pistte diğer otomobillerle birlikte deneyim kazanıyorsunuz."

"Ama çoğunlukla otomobilin nasıl davrandığını deneyimliyorsunuz ve her yıl aracın farklı bir özelliği oluyor."

"Bu yüzden bu özellikleri keşfediyor ve daha sonra bunları nasıl geliştireceğinizi buluyorsunuz." dedi.

Hamilton yedi Dünya şampiyonluğunun altısını Mercedes ile kazandı. Ayrıca Mercedes-Hamilton ikilisi 82 yarış galibiyeti elde etti.