Hamilton'ın kullandığı McLaren MP4-25A 4,8 milyon sterline satıldı

Britanya Grand Prix'si hafta sonunda Silverstone padoğunda Formula 1 ve RM Sotheby's tarafından bir müzayede gerçekleştirildi.

Bu müzayedenin gözdesi Lewis Hamilton'ın 2010 Türkiye Grand Prix'sini kazanırken kullandığı McLaren MP4-25A aracıydı.

Araç tamamen çalışır durumda ve hem McLaren Heritage hem Mercedes AMG'nin teknik desteğine sahip. Ayrıca Orijinallik Sertifikası da var.

Bu satış aynı zamanda bazı ilkler de taşıyor.

Öncelikle Hamilton tarafından kullanılan bir Formula 1 aracı ilk kez satışa sunuldu. İkincisi, 25A-01 seri numaralı şasi sadece Hamilton değil, aynı zamanda takım arkadaşı ve bir başka dünya şampiyonu Jenson Button tarafından da kullanıldı.

RM Sotheby's, bu aracın oldukça yüksek talep gördüğünü ve aracın 4,83 milyon sterline satıldığını duyurdu.

Alıcı, isminin açıklanmasını istemediği için, bu aracın yeni sahibinin kim olduğu bilinmiyor.

lewis-hamilton-s-mclaren-mp4-25a