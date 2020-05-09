Hamilton'ın kardeşi, Sanal F1 yarışına katılacak

Formula 1, bu hafta sonu Barcelona'da yeni bir Sanal Grand Prix daha yapma kararı almıştı. Bu sanal yarışa pek çok önemli isim katılacak.

Şimdiye kadar açıklanan kadrolara göre Ferrari'de Charles Leclerc ile Antonio Fuoco mücadele edecek.

Red Bull'da Sergio Aguero ile Alex Albon yarışırken, Williams'ta Nicholas Latifi ve George Russell ikilisi yarışacak.

Renault, genç yeteneği Max Fewtrell ile golfçlü Ian Poulter ile yarışacağını zaten açıkladı.

McLaren ise bugün açıkladığı üzere Lewis Hamilton'ın kardeşi Anthony Hamilton ve Lando Norris ile yarışacak.

Racing Point takımında David Schumacher ve Jamble Wanglebork yarışırken, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi ile Thibaut Courtois mücadele edecek.

AlphaTauri'nin direksiyonuna Andrea Pirillo ile Vitantonio Liuzzi geçerken, Haas'ta Arthur Melo ile Pietro Fittipaldi ikilisi yarışacak.

Her zaman olduğu gibi Mercedes yine sürücü kadrosunu açıklamadı. Ancak Alman ekibin yine Esteban Gutierrez ile Stoffel Vandoorne'u seçmesi bekleniyor.