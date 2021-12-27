Hamilton'ın kardeşi: "Lewis sosyal medyaya ara vermeye karar verdi"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan sürücülerden birisi. Aynı zamanda 26.5 milyona yakın Instagram takipçisiyle, bu alanda da zirvede yer alıyor.

Fakat Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümünde piste giren güvenlik aracının ardından, galibiyeti ve şampiyonluğu kaybetmesi sonrası sosyal medya hesaplarını kullanmayı bıraktı.

Hamilton'ın şu anda hiçbir sosyal medya hesabından paylaşım yapılmıyor, ayrıca kendisi de şimdiye kadar hiçbir röportaj veya açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde Hamilton'ın, Instagram'dan takip ettiği herkesi takipten çıktığı ortaya çıkmıştı. İngiliz pilot şu anda Mercedes ve F1 de dahil olmak üzere kimseyi takip etmiyor.

Lewis'in kardeşi Nicholas, geleceği ile ilgili spekülasyonlar devam eden yedi kez dünya şampiyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Nicholas, bir Twitch yayınında şöyle dedi: "Sanırım biraz ara vermeye ve sosyal medyayı bir süreliğine bırakmaya karar verdi."

"Onu gayet iyi anlıyorum. Sosyal medya bazen çok çekilmez bir yer olabiliyor. Ancak o iyi, onunla ilgili her şey yolunda."

Motorsport.com İtalya, Hamilton'ın gelecek yıl takımda kalacağını öğrense de, henüz resmî bir açıklama gelmedi. Yine de zaten iki yıllık yeni bir kontrata sahip olduğu için böyle bir açıklamaya ihtiyaç da bulunmuyor.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, is interviewed after Qualifying Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images