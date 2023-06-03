Hamilton'ın İspanya GP'si için tercihi Barselona, Madrid değil!

1991 sezonundan bu yana İspanya GP'sine ev sahipliği yapan Barselona pisti, 2007-2022 sezonları arasında son iki virajı toplam üç parçaya bölen şikanın yer aldığı bir pist düzenini tercih etmişti.

Ancak yeni araçların takip kalitesini arttırması ve şikan nedeniyle farklı çizgiler seçmenin imkansızlaşması, pist yönetimini bir değişiklik yapmaya itti,

Sonuç itibariyle bu sezondan itibaren eski pist düzenine geri dönüldü, bu değişiklik tur zamanlarını da epey etkileyecek.

Bu değişikliğe rağmen Barselona pistinin takvimdeki yeri garanti değil, nitekim pistin sözleşmesi 2025 sezonunun ardından sona eriyor ve F1 yönetiminin 2026 sezonundan itibaren Madrid'de bir cadde pistinde yarışmaya niyeti var.

Barselona pisti artık klasik statüsünde, dolayısıyla başta Lewis Hamilton olmak üzere hiçbir pilot kötü çıkabilecek bir pist için değişiklik yapılmasını istemiyor.

Şöyle dedi: "Valencia gibi olmadığı sürece, ki orası sürmesi en keyifli pist değildi, değişikliklere hayır diyeceğimi sanmıyorum."

"Barselona'yı kaybetmek istemiyorum. Hem şehri seviyorum, hem de bazı klasik pistleri korumamızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. En azından harika yarışlar sunan pistler takvimde olmalı."

"Budapeşte muhteşem. Silverstone muhteşem. Barselona'da muhteşem. Elimizde tutmamız gereken pek çok harika geleneksel pist var."

"Ben sadece sporun mirasını düşünüyorum, dolayısıyla sporun temel taşları olan bu pistlerin takvimde kaldığından emin olmalıyız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gridin iki İspanyol pilotunun ise ortak bir görüşü var: nerede olursa olsun İspanya GP'sinin bir şekilde takvimde kalması.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, "Şunu söyleyebilirim ki, nerede olursa olsun İspanya GP'sinin devam etmesini sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Barselona şu anda harika bir iş çıkarıyor ve ben de uzun yıllardır Barselona'ya gelmekten keyif alıyorum."

"Açıkçası, Madrid'de neler olup bittiğine ve orada ne yapmayı planladıklarına dair biraz daha bilgiye ihtiyacım var."

"Eğer gerekirse, ihtiyaç duydukları her konuda yardımımı sunacağım -pist tasarımı ya da başka bir şey, hiç fark etmez!" dedi.

41 yaşındaki vatandaşı Fernando Alonso ise, "Barselona'da yarışmaktan mutlu olacağım, 2026 sezonunda halen devam ediyorsam Madrid'de yarışmaktan da mutlu olacağım.

"Eğer burada olmazsam, televizyondan izleyeceğim ve bu pek bir şeyi değiştirmeyecek."

"Günün sonunda, yarışa ev sahipliği yapmaktan mutlu olup olmamak bölge halkına bağlı."

"Barselona inişli çıkışlı bir seyir izledi: bazen yarışa ev sahipliği yapma konusunda olumlular, bazen de yarışı istemiyorlar."

"Eğer yarışı istemezlerse, o zaman işimiz çok kolay, çünkü başka bir bölge yarışa ev sahipliği yapmak isteyecektir." dedi.