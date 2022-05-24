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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton'ın İspanya GP hafta sonunda çekilen fotoğrafı, yeni bir tartışmaya yol açtı

Lewis Hamilton'ın İspanya GP sonra Sergio Perez'in aracının arkasında çekilen fotoğraf yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Hamilton'ın İspanya GP hafta sonunda çekilen fotoğrafı, yeni bir tartışmaya yol açtı
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Max Verstappen, Interlagos'taki sıralama turlarının ardından Hamilton'ın arka kanadına dokunurken görülmüş ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Barselona'dan çekilen görüntü, yarış sonrasına ait gibi görünüyor. Araçlar yarış sonra ilk park ettikleri yerden hareket ettirilip, kapalı parkta yan yana diziliyor.

Hamilton yarıştan hemen sonra rutin bir doping testi için tıbbi merkeze çağrıldı ve bu nedenle doğrudan oraya gitti.

Bu nedenle fotoğrafın podyum töreninden sonra, yani test dönüşünde çekildiği anlaşılıyor.

Hamilton'ın gerçekten arka kanada dokunup dokunmadığı ya da aracın arkasından geçip geçmediği tam olarak belli olmuyor.

Ayrıca zamanlama ve araçların resmi olarak kapalı park koşullarında olup olmadığı konusunda da soru işaretleri var. Fakat FIA tarafından yapılan testler tamamlandığı anda takımlar araçlarını hemen garaja götürüyorlar. 

 

Verstappen'in Brezilya'da ceza almasına neden olan  FIA Uluslararası Sportif Yönetmelikleri'nin 2.5.1 Maddesi şöyle diyor: “Kapalı Park'ın içine yalnızca atanmış görevliler girebilir. Aynı görevliler tarafından veya yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde yetki verilmediği sürece hiçbir işlem, kontrol, ayar veya onarım yapılmasına izin verilemez."

Hakemler o hafta sonu Verstappen ile görüştüler ve aynı zamanda Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas ve pit girişinde yer alan Fernando Alonso'nun aracına ait araç üstü görüntüleri incelediler.

Hakemler, diğer araçları incelemenin ve dokunmanın, sürücüler için "çoğunlukla zararsız bir alışkanlık" haline geldiğini kabul ettiler. Ancak yine de bu tarz bir eylemin, kapalı park kuralını ihlal ettiğine vurgu yapıldı ve "zarar verme potansiyeline sahip olduğu" belirtildi.

Sonuç olarak hakemler, harekete geçme kararı aldılar ve Verstappen'e 50 bin euro para cezası vermenin önemli olacağını düşündüler. Belgede, tüm takımların ve sürücülerin, gelecekteki bu tarz ihlallerde bulunmaları halinde, farklı cezalara tabi olabilecekleri, bu yüzden de dikkat etmelerini gerektiği belirtildi.

Hamilton'ın durumuyla alakalı FIA'yla iletişime geçen Motorsport.com, henüz bir yanıt alamadı.

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