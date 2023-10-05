Hamilton'ın Mercedes ile ilk yarışını kazandığı araç Las Vegas GP'de açık artırmaya çıkacak

McLaren'de geçirdiği yedi yılın ardından 2013'te Gümüş Oklar'a katılan Hamilton, takımı rekor şampiyonluğa taşırken altı pilotlar şampiyonluğu daha kazandı.

Mercedes 2014'te 1.6 litrelik turbo hibrit V6'ları kullanmaya başladıktan sonra daha da başarılı olsa da Hamilton takımla birlikte geçirdiği ilk yılda bir galibiyet elde etti ve 2013 Macaristan Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

Budapeşte'de kullandığı Mercedes W04 4 numaralı şasi, RM Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarıldı ve F1 hafta sonunun Cumartesi günü olan 17 Kasım'da Las Vegas'ta satışa sunulacak.

W04-04, Hamilton'ın kullandığı ve halka açık satışa sunulan ilk Mercedes F1 aracı olma özelliğini taşıyor. Aracın açık artırma tahmini 8.2-12.4 milyon £ (238-360 milyon $).

RM Sotheby'nin küresel özel satışlar başkanı Shelby Myers şunları söyledi: "Otomotiv dünyasında Mercedes Gümüş Oklar'ın cazibesine erişebilen çok az marka vardır."

"29.6 milyon dolara satılan Mercedes W196, bugüne kadar satılan en değerli Formula 1 aracı olmaya devam ediyor. Ancak 142 milyon dolara alıcı bulan Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupe, Gümüş Oklar'ın dünyanın en değerli ve tanınan markalarından biri olarak tarih kitaplarındaki yerini sağlamlaştırdı."

"Şimdi, Gümüş Oklar'ın mirasına katkıda bulunarak, oldukça önemli bir araç olan W04'ü tanıtıyoruz."

"Formula 1'in en başarılı pilotu ve spor ikonu Lewis Hamilton tarafından kullanılan bu araç, Hamilton'a bir Mercedes F1 aracıyla ilk galibiyetini getirmiş ve markanın en baskın döneminin başlangıcını işaret etmiştir: Hamilton-Mercedes hanedanlığı."

2013 Mercedes Formula 1 car of Lewis Hamilton Photo by: Uncredited

"Bu eşleşme ancak Jordan ve Bulls, Brady ve Patriots ya da Messi ve Arjantin ile karşılaştırılabilir."

"Benzersiz soyağacı ve Mercedes'in menşei dışında halka açık tek örnek olması göz önüne alındığında, Lewis ve W04'ün eşleşmesi onu sadece bir Formula 1 aracı olmanın ötesine taşıyor."

"Bu araç, yakın gelecekte en çok rağbet gören koleksiyon parçalarından biri haline gelebilir." dedi.

Ayrıca Tom Brady'nin maçlarda giydiği son Tampa Bay Buccaneers NFL formasının da 2 milyon sterline kadar alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

RM Sotheby's bu hafta sonu ayrıca 1992 F1 dünya şampiyonu Nigel Mansell'in özel koleksiyonundan çok sayıda önemli kupa, yarış kıyafeti, kask, direksiyon ve diğer hatıra eşyalarını da satıyor.

Satış listesinde 1986'dan üç, 1987'den üç GP birincilik kupasının yanı sıra Mansell ve McLaren yarışçısı Ayrton Senna arasındaki ünlü liderlik mücadelesiyle dikkat çeken 1992 Monako GP'sinden ikincilik kupası da yer alıyor.