Hamilton'ın hayali, 2026'da gerçekleşmeye hazırlanıyor
Lewis Hamilton'ın, 'FIA'nın F1 araçlarının geliştirilmesine bir başlangıç tarihi koyması' hayali, spor 2026'daki bir sonraki büyük kural sıfırlamasına hazırlanırken gerçekleşebilir.
Hamilton, bu yılki Avusturya Grand Prix'sinde, Red Bull gibi dominant takımların konumlarını sağlamlaştırmalarını engellemek için yönetim organının bir sonraki yılın aracının geliştirilmesine katı bir başlangıç tarihi koyması gerektiğini öne sürmüştü.
Bu fikir, Hamilton'ın 2021 şampiyonası rakibi Max Verstappen'in kendisine alaycı bir yanıt vermesine neden oldu. Verstappen, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın Mercedes'teki hakimiyet yıllarında böyle düşünmediğine dikkat çekti.
Ancak şimdi, 2026 yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesinden önce araç geliştirmelerine getirilecek sınırlamalarla Hamilton'un isteğine kavuşacağı anlaşılıyor.
Alman yayın organı Auto Motor und Sport'a göre; geçtiğimiz haftalarda F1 teknik direktörleri, takımların yeni kurallar konusunda avantaj elde etmesini önlemek amacıyla 2026 araçları üzerinde rüzgar tüneli ve CFD geliştirme çalışmalarının Ocak 2025'ten önce başlamasını engelleyecek bir kural getirilmesi fikrini tartıştı.
Çoğunluğun bu fikri desteklediği ve bir sonraki toplantıda F1 Komisyonu ve FIA Dünya konseyinin onayına sunulmadan önce onaylanacağı belirtiliyor.
Bütçe sınırı altında gerçekleşecek 2026 kurallarına yönelik hazırlıklarla birlikte, takımlar F1'in yeni dönemine giden süreçte kaynaklarını dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kalacaklar.
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the post Qualifying Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sauber'in patronu Andreas Seidl, dikkatler bir sonraki sezona ve Audi'nin gelişine çevrildiği için takımın 2025 aracının sezon başladıktan sonra çok az geliştirileceğini itiraf etti.
Katar GP'sinde Mercedes teknik direktörü James Allison, takımların 2026 öncesinde kaynakları dikkatli bir şekilde yönetmelerinin zorluğuna dikkat çekti ve 2024 aracının bir sonraki sezonun gidişatını belirleyeceğini açıkladı.
Sky F1'e konuşan Allison, şunları söyledi: "2026'da yine büyük bir kural değişikliği olacak, her şeyi yıkıp yeniden başlayacağız ve bunun 2025 sezonunda bütçe sınırı altında yapılması gerekecek."
"Bunu yapmak için muhtemelen 2025 aracının tamamen yepyeni bir tasarım olmaması gerekiyor, yani 2024'te yaptığımız şeyin 2025'e yansıması gerekiyor."
"2024 ve dolayısıyla 2025'in gidişatını belirlemek son derece önemli olacak."
F1 2026 kuralları, biyoyakıtlara geçiş ve aracın toplam gücünün %50'sini sağlayan MGU-K bileşeni ile sporun yeşil bir geleceğe doğru attığı son adımı temsil edecek.
Araçların daha küçük ve hafif olmasıyla birlikte, yere basma kuvveti seviyesinin de %30 oranında düşmesi bekleniyor.
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