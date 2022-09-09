Hamilton'ın hasarlı lastiği, ilk turda neredeyse yarış dışı kalmasına neden oluyormuş

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Hollanda Grand Prix’sinin ilk turunda Mercedes pilotu Lewis Hamilton; ilk viraja içeriden girerek Ferrari pilotu Carlos Sainz’ı geçmeye çalışırken, Sainz ile temas yaşadı. Mercedes’in sol ön tekerleği, Ferrari'nin sidepod'una temas etti ancak neyse ki iki araçta da hasar minimum düzeydeydi.

Temasın etkisiyle sendeleyen ancak duvara çarpmadan yarışa devam etmeyi başaran Hamilton, mühendislerinden aracında her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmelerini istedi. Mühendislerin gördüklerine göre her şey yolundaydı.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, “Telsizden, temas ettiğini söylediğini ve aracı kontrol etmemizi istediğini duyacaksınız. O sırada yapabileceğimiz şey; basınçlarına bakarak lastiğin içeride ne kadar hava tuttuğunu görmek. Böylece lastiğin patlayıp patlamadığını anlayabiliyoruz ve diğer bir şey de araçtaki tüm aero sensörlerine bakarak başka bir hasar olup olmadığını belirlemeye çalışmak.”

“Hasar, performans açısından çok önemli değildi. Ancak ön kanatta dengeyi bozan ve biraz yere basma kuvvetine mâl olan bir hasar aldık.” dedi.

Lastik değiştirilene kadar Shovlin ve takım; temasın, Hamilton'ın yarışına çok daha fazla zarar verebileceğini fark etmemişti. Shovlin, “Diğer bir şey de, inceleyene kadar fark etmediğimiz lastik üzerine bir kesik vardı.”

“Şans eseri bir patlamaya neden olmadı ancak Lewis'in ilk turda ciddi bir sorun yaşamasına sebep olabilirdi.” dedi.

Hamilton yarışa devam etmeyi başardı ancak daha sonra onu rahatsız edecek olan lastikleriydi. Yarışın son bölümünde gelen güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmayan Yedi kez Dünya Şampiyonu; pit stop yapan ikili Russell ve Verstappen’in önünde lider gidiyordu.

Güvenlik aracı periyodundan sonra yeniden startta aracında orta hamur lastikler takılı olan Hamilton, taze yumuşak hamur lastiklerle gelen Verstapen’in gerisinde kaldı.

Hamilton için gün daha kötü hale geldi ve 4. sıraya kadar düştü. Bu durum, telsizden takıma öfkesini yansıtmasına sebep oldu. Daha sonra Hamilton; telsizden söyledikleri için özür diledi ve bunları öfkesini çok yoğun yaşadığı için söylediğini dile getirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images