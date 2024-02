Hamilton'ın hamlesi, Mercedes'i zor bir kararla karşı karşıya bıraktı

Hamilton bu konuda yalnız değil. Lionel Messi ve Barcelona iç içe geçmiş gibi görünüyordu, ta ki bir gün takımdan ayrılana kadar. Manchester United'da Sir Alex Ferguson da öyleydi.

Formula 1 dünyasında bile birbiriyle o kadar bağlantılı takımlar ve pilotlar var ki, öncesi ve sonrası birbirinden tamamen farklı görünüyor.

Şimdi, 2013'te geldiğinden beri ilk kez Mercedes, Lewis Hamilton sonrası bir geleceğe bakıyor.

Elbette bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini biliyorlardı. Hamilton geçen ay 39 yaşına girdi ve ayrılık vakti hepimiz için geliyor. Ama ayrılışının bu şekilde olacağını tahmin edemezlerdi. Büyük bir rakibe, yeni sezondan birkaç hafta önce ve Mercedes'in gelecekteki beklentileri hakkında kötü bir izlenim bırakarak.

Barcelona, Manchester United ve diğer tüm örneklerde olduğu gibi Mercedes de gerçek bir süperstarın ayrılışının ardından parçaları bir araya getirme zorluğuyla karşı karşıya.

İlk sorulması gereken soru, onların yerine kimi getirecekleri ve ortada çok uzun bir aday listesi de yok.

Lando Norris ve Charles Leclerc geçen hafta yeni anlaşmalar imzaladı. Max Verstappen hiçbir yere gitmiyor ve Oscar Piastri gibi yeni yeteneklerin de uzun dönemli sözleşmeleri bulunuyor. Mercedes sürücü akademisi açısından Andrea Kimi Antonelli yüksek bir potansiyel ancak bu yıl F2'ye büyük bir adım atıyor ve yakın zamanda F1'de görev almaya hazır olması beklenmiyor.

O zaman bu isim kim? Carlos Sainz aniden serbest kaldı. Ancak dokuz sezonda sadece iki zafer kazanmış bir pilot, Hamilton'ın yerini doldurmak için aranacak türden bir yıldız isim değil. Fernando Alonso griddeki diğer Dünya Şampiyonu ve iyi bir seçenek olabilir. Ama Mercedes 42 yaşındaki bir pilotu seçmek ister mi?

Toto Wolff ve ekibi için bu çözülmesi kolay bir sorun değil ve hangi yöne giderlerse gitsinler, bu takım için tarihi bir an olacak.

Mechanics on the Sprint grid with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images