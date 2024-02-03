Hamilton'ın hamlesi, Mercedes'i zor bir kararla karşı karşıya bıraktı

Hamilton bu konuda yalnız değil. Lionel Messi ve Barcelona iç içe geçmiş gibi görünüyordu, ta ki bir gün takımdan ayrılana kadar. Manchester United'da Sir Alex Ferguson da öyleydi.

Formula 1 dünyasında bile birbiriyle o kadar bağlantılı takımlar ve pilotlar var ki, öncesi ve sonrası birbirinden tamamen farklı görünüyor.

Şimdi, 2013'te geldiğinden beri ilk kez Mercedes, Lewis Hamilton sonrası bir geleceğe bakıyor.

Elbette bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini biliyorlardı. Hamilton geçen ay 39 yaşına girdi ve ayrılık vakti hepimiz için geliyor. Ama ayrılışının bu şekilde olacağını tahmin edemezlerdi. Büyük bir rakibe, yeni sezondan birkaç hafta önce ve Mercedes'in gelecekteki beklentileri hakkında kötü bir izlenim bırakarak.

Barcelona, Manchester United ve diğer tüm örneklerde olduğu gibi Mercedes de gerçek bir süperstarın ayrılışının ardından parçaları bir araya getirme zorluğuyla karşı karşıya.

İlk sorulması gereken soru, onların yerine kimi getirecekleri ve ortada çok uzun bir aday listesi de yok.

Lando Norris ve Charles Leclerc geçen hafta yeni anlaşmalar imzaladı. Max Verstappen hiçbir yere gitmiyor ve Oscar Piastri gibi yeni yeteneklerin de uzun dönemli sözleşmeleri bulunuyor. Mercedes sürücü akademisi açısından Andrea Kimi Antonelli yüksek bir potansiyel ancak bu yıl F2'ye büyük bir adım atıyor ve yakın zamanda F1'de görev almaya hazır olması beklenmiyor.

O zaman bu isim kim? Carlos Sainz aniden serbest kaldı. Ancak dokuz sezonda sadece iki zafer kazanmış bir pilot, Hamilton'ın yerini doldurmak için aranacak türden bir yıldız isim değil. Fernando Alonso griddeki diğer Dünya Şampiyonu ve iyi bir seçenek olabilir. Ama Mercedes 42 yaşındaki bir pilotu seçmek ister mi?

Toto Wolff ve ekibi için bu çözülmesi kolay bir sorun değil ve hangi yöne giderlerse gitsinler, bu takım için tarihi bir an olacak.

Mechanics on the Sprint grid with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bir Mercedes otomobilinin yarıştığı her sezonda, onu kullanan bir Dünya Şampiyonu olmuştur. 1950'lerde Fangio, 2010'larda Schumacher ve daha sonra Hamilton oldu. İlk kez Mercedes, araçlarında griddeki en iyi sürücülerden birine sahip olmayacak.

Bir de George Russell meselesi var. Veliaht olarak lanse edilen George Russell bile görev süresinin bu kadar erken bir döneminde takımın başına geçmeyi beklemiyordu ve buna hazır olup olmadığı konusunda şüpheler var.

2022'de sürpriz yaparak takıma geldi ama bu Mercedes aracının zayıf olduğu bir dönemde gerçekleşti. Araç geliştikçe performansı da ters yönde ilerledi ve Russell şu anda pilotların performansını sıraladğımızda Verstappen, Leclerc ve Norris'in arkasında yer alıyor.

O halde Hamilton'ın pistte bıraktığı boşluğu doldurmaya hazır mı? Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton 2023'te Mercedes'e toplam gelirlerinin %57'sini kazandırdı. Bu da doldurulması gereken büyük bir boşluk demek. Mercedes'in bunu çözmek için bir yılı var.

Ancak pist dışında, bir F1 markası olarak şirket için anıtsal bir an. Mercedes'in gücünün zirvesindeyken bir sürücünün gemiden ayrılması fikri duyulmamış bir şeydi ve bu durum takımın onlara kapıyı göstermesinden ziyade tam tersi bir durum şeklinde gerçeleşti.

İlk kez bir sürücü diğer tarafta işlerin daha ilerleyebileceğini hissetti.

Elbette Hamilton'ın kararının ardında bir romantizm unsuru var, bu nedenle Mercedes'in beklentileri için o kadar da yıkıcı bir suçlama olmayabilir. Ancak sezonun başlamasına sadece birkaç hafta kala gemiyi terk etmeyi seçmesi, takımın önünde ne olduğunu düşündüğü hakkında çok şey söylüyor.

Mercedes'in F1 tarihinde pek yeniden doğus yaşandı. Spora ilk giriş, grid'e dönüş, 2014'te ezber bozan motor düzenlemeleri ama şimdi ilk kez, beklentilerin daha az olduğu bir durumla karşı karşıyalar.

Hamilton sonrası Mercedes'in alacağı şekle önümüzdeki yıl karar verilecek ve bu Wolff'un şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığı en önemli iş olabilir.