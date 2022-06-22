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Formula 1 Haberler

Hamilton'ın galibiyet hasreti devam ediyor

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Britanya GP hafta sonunda kazanamadığı takdirde kariyerinin en uzun galibiyetsizlik serisini geçirecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton'ın galibiyet hasreti devam ediyor
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İngiliz pilot, kariyeri boyunca katıldığı 297 Grand Prix'nin 103'ünü kazandı ve toplamda %34.68'lik bir galibiyet ortalaması yakaladı. Fakat bu yıl, istediği gibi geçmiyor ve kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor

Hamilton bu yıl galibiyete ulaşamadığı gibi, şimdiye kadarki dokuz yarışın hiçbirisinde lider gidemedi ve sadece iki podyum aldı.

Sıradaki yarış Silverstone'da yapılacak ve Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada göremediği takdirde arka arkaya 11. yarışından galibiyetsiz ayrılacak. Bu da İngiliz pilotun kariyeri için bir ilk olacak.

Mercedes pilotu, kariyeri boyunca arka arkaya en fazla 10 yarışta galibiyet alamadı. İlk on yarışlık seri 2008 Brezilya GP'den 2009 Macaristan GP'ye kadar devam ederken, ikinci serisi 2012 Brezilya GP'den 2013 Macaristan GP'ye kadar devam etti.

Hamilton'ın mevcut serisi geçen yılki Abu Dhabi GP'de başladı ve o günden bu yana devam ediyor.

Yedi kez dünya şampiyonunun en az galibiyet aldığı yıl 2013 yılıydı. O yıl 1 galibiyet alırken, sadece 66 tur lider gidebilmişti.

Hamilton'ın kariyer istatistikleri

Yıl Takım Motor GP  Zafer Pole  En hızlı tur Podyum  Puan Lider gittiği tur Lider gittiği km
2022 Mercedes Mercedes 9       2 77    
2021 Mercedes Mercedes 22 8 5 6 17 387.50 297 1 582
2020 Mercedes Mercedes 16 11 10 6 14 347 613 3 162
2019 Mercedes Mercedes 21 11 5 6 17 413 511 2 538
2018 Mercedes Mercedes 21 11 11 3 17 408 458 2 331
2017 Mercedes Mercedes 20 9 11 7 13 363 527 2 873
2016 Mercedes Mercedes 21 10 12 3 17 380 566 2 654
2015 Mercedes Mercedes 19 10 11 8 17 381 587 3 096
2014 Mercedes Mercedes 19 11 7 7 16 384 495 2 676
2013 Mercedes Mercedes 19 1 5 1 5 189 66 308
2012 McLaren Mercedes 20 4 7 1 7 190 229 1 142
2011 McLaren Mercedes 19 3 1 3 6 227 150 766
2010 McLaren Mercedes 19 3 1 5 9 240 100 570
2009 McLaren Mercedes 17 2 4   5 49 182 916
2008 McLaren Mercedes 18 5 7 1 10 98 294 1 420
2007 McLaren Mercedes 17 4 6 2 12 109 321 1 448
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