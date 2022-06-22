Hamilton'ın galibiyet hasreti devam ediyor

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İngiliz pilot, kariyeri boyunca katıldığı 297 Grand Prix'nin 103'ünü kazandı ve toplamda %34.68'lik bir galibiyet ortalaması yakaladı. Fakat bu yıl, istediği gibi geçmiyor ve kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor

Hamilton bu yıl galibiyete ulaşamadığı gibi, şimdiye kadarki dokuz yarışın hiçbirisinde lider gidemedi ve sadece iki podyum aldı.

Sıradaki yarış Silverstone'da yapılacak ve Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada göremediği takdirde arka arkaya 11. yarışından galibiyetsiz ayrılacak. Bu da İngiliz pilotun kariyeri için bir ilk olacak.

Mercedes pilotu, kariyeri boyunca arka arkaya en fazla 10 yarışta galibiyet alamadı. İlk on yarışlık seri 2008 Brezilya GP'den 2009 Macaristan GP'ye kadar devam ederken, ikinci serisi 2012 Brezilya GP'den 2013 Macaristan GP'ye kadar devam etti.

Hamilton'ın mevcut serisi geçen yılki Abu Dhabi GP'de başladı ve o günden bu yana devam ediyor.

Yedi kez dünya şampiyonunun en az galibiyet aldığı yıl 2013 yılıydı. O yıl 1 galibiyet alırken, sadece 66 tur lider gidebilmişti.

Hamilton'ın kariyer istatistikleri

Yıl Takım Motor GP Zafer Pole En hızlı tur Podyum Puan Lider gittiği tur Lider gittiği km 2022 Mercedes Mercedes 9 2 77 2021 Mercedes Mercedes 22 8 5 6 17 387.50 297 1 582 2020 Mercedes Mercedes 16 11 10 6 14 347 613 3 162 2019 Mercedes Mercedes 21 11 5 6 17 413 511 2 538 2018 Mercedes Mercedes 21 11 11 3 17 408 458 2 331 2017 Mercedes Mercedes 20 9 11 7 13 363 527 2 873 2016 Mercedes Mercedes 21 10 12 3 17 380 566 2 654 2015 Mercedes Mercedes 19 10 11 8 17 381 587 3 096 2014 Mercedes Mercedes 19 11 7 7 16 384 495 2 676 2013 Mercedes Mercedes 19 1 5 1 5 189 66 308 2012 McLaren Mercedes 20 4 7 1 7 190 229 1 142 2011 McLaren Mercedes 19 3 1 3 6 227 150 766 2010 McLaren Mercedes 19 3 1 5 9 240 100 570 2009 McLaren Mercedes 17 2 4 5 49 182 916 2008 McLaren Mercedes 18 5 7 1 10 98 294 1 420 2007 McLaren Mercedes 17 4 6 2 12 109 321 1 448