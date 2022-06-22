Hamilton'ın galibiyet hasreti devam ediyor
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Britanya GP hafta sonunda kazanamadığı takdirde kariyerinin en uzun galibiyetsizlik serisini geçirecek.
İngiliz pilot, kariyeri boyunca katıldığı 297 Grand Prix'nin 103'ünü kazandı ve toplamda %34.68'lik bir galibiyet ortalaması yakaladı. Fakat bu yıl, istediği gibi geçmiyor ve kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor
Hamilton bu yıl galibiyete ulaşamadığı gibi, şimdiye kadarki dokuz yarışın hiçbirisinde lider gidemedi ve sadece iki podyum aldı.
Sıradaki yarış Silverstone'da yapılacak ve Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada göremediği takdirde arka arkaya 11. yarışından galibiyetsiz ayrılacak. Bu da İngiliz pilotun kariyeri için bir ilk olacak.
Mercedes pilotu, kariyeri boyunca arka arkaya en fazla 10 yarışta galibiyet alamadı. İlk on yarışlık seri 2008 Brezilya GP'den 2009 Macaristan GP'ye kadar devam ederken, ikinci serisi 2012 Brezilya GP'den 2013 Macaristan GP'ye kadar devam etti.
Hamilton'ın mevcut serisi geçen yılki Abu Dhabi GP'de başladı ve o günden bu yana devam ediyor.
Yedi kez dünya şampiyonunun en az galibiyet aldığı yıl 2013 yılıydı. O yıl 1 galibiyet alırken, sadece 66 tur lider gidebilmişti.
Hamilton'ın kariyer istatistikleri
|Yıl
|Takım
|Motor
|GP
|Zafer
|Pole
|En hızlı tur
|Podyum
|Puan
|Lider gittiği tur
|Lider gittiği km
|2022
|Mercedes
|Mercedes
|9
|2
|77
|2021
|Mercedes
|Mercedes
|22
|8
|5
|6
|17
|387.50
|297
|1 582
|2020
|Mercedes
|Mercedes
|16
|11
|10
|6
|14
|347
|613
|3 162
|2019
|Mercedes
|Mercedes
|21
|11
|5
|6
|17
|413
|511
|2 538
|2018
|Mercedes
|Mercedes
|21
|11
|11
|3
|17
|408
|458
|2 331
|2017
|Mercedes
|Mercedes
|20
|9
|11
|7
|13
|363
|527
|2 873
|2016
|Mercedes
|Mercedes
|21
|10
|12
|3
|17
|380
|566
|2 654
|2015
|Mercedes
|Mercedes
|19
|10
|11
|8
|17
|381
|587
|3 096
|2014
|Mercedes
|Mercedes
|19
|11
|7
|7
|16
|384
|495
|2 676
|2013
|Mercedes
|Mercedes
|19
|1
|5
|1
|5
|189
|66
|308
|2012
|McLaren
|Mercedes
|20
|4
|7
|1
|7
|190
|229
|1 142
|2011
|McLaren
|Mercedes
|19
|3
|1
|3
|6
|227
|150
|766
|2010
|McLaren
|Mercedes
|19
|3
|1
|5
|9
|240
|100
|570
|2009
|McLaren
|Mercedes
|17
|2
|4
|5
|49
|182
|916
|2008
|McLaren
|Mercedes
|18
|5
|7
|1
|10
|98
|294
|1 420
|2007
|McLaren
|Mercedes
|17
|4
|6
|2
|12
|109
|321
|1 448
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