Hamilton'ın Formula E'ye hiç ilgisi yok

Son senelerde çevre konusunda daha hassas bir yaklaşıma sahip olan Hamilton, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden sebze ağırlıklı beslenme yönünde bir paylaşım yapmıştı.

Hamilton'ın bu mesajının ardından Formula E şampiyonu Jean Eric Vergne, Hamilton'ın bu yaklaşımını desteklediğini ve şampiyon pilotun bu yaklaşımından dolayı Formula 'in ardından elektrikli seriye geçmeyi de düşünmesi gerektiğini söylemişti.

Hamilton, "Formula E'ye karşı hiç bir şekilde ilgim falan yok. F1'den sonra planlarım arasında yer almıyor."

"İnsanların sosyal medya hesabımı kullanma şeklimle alakalı bazı fikirleri var ancak nihai olarak orası bana ait bir platform. Hepimizin kendimize ait bir sesi var. Nasıl kullanacağınıza kendiniz karar verirsiniz."

"Bu en kolay şeylerden birisi değil çünkü tüm dünyayı dolaşıyoruz ve Formula 1 araçlarını kullanıyoruz. Bizim karbon seviyemiz, aynı şehirde yaşayan normal bir vatandaşa göre daha fazla."

"Ancak bu, pozitif yönde değişiklik için çağrıda bulunmaktan korkmamız gerektiği manasına gelmiyor. Ben her zaman dünyaya etkim olan şeylerde gelişmenin yollarını arıyorum."

"Bazı şeyleri zamanla daha çok fark ediyorsunuz ve kolay bir çözüm olmayacağını biliyorsunuz. Bir çıkarımda bulunmak zaman alıyor."

"Her şey eğitimden geçiyor. Ben sadece bazı konulara dikkat çekmeye çalışıyorum. O alanlara dikkat edip etmemek insanlara kalmış. Bunlardan bahsetmiyor olsaydım, o zaman olumlu bir şey yapmadığımı hissederdim." dedi.

Hamilton'a Formula 1 pilotlarından da destek geldi. Hem Sebastian Vettel, hem de Sergio Perez, Hamilton'ı destekleyen açıklamalarda bulundular.