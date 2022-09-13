Bird: "Hamilton'ın FIA olayı Senna'nınkine benziyor"

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Bird, şu anda Hamilton'ın içinde bulunduğu durumun, 1980'lerin sonlarında Ayrton Senna'nın yaşadıkları ile benzer olduğuna inanıyor.

Şu anda Formula E'de Jaguar ile yarışan Britanyalı pilot, geçen hafta sonu İtalya Grand Prix'sinde güvenlik aracı kurallarının doğru uygulandığını gördükten sonra Hamilton'ın üzülmekte haklı olduğunu düşünüyor.

Monza'daki yarış, McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun yarış bitimine altı tur kala aracının bozulmasıyla yarışa dahil olan güvenlik aracının arkasında bitti.

Monza'da güvenlik aracı kuralların doğru bir şekilde uygulandığını gören Hamilton, geçen yılki Abu Dhabi sezon finaline yaklaşımdaki farklılığa dikkat çekti. 2022 sezonundaki yarış direktörü Michael Masi, son bir tur kala güvenlik aracını pistten alıp, Max Verstappen'in Hamilton'ı geçmesine fırsat vermişti.

Sky F1'e verdiği demeçte Hamilton, "Bu durum anılarımı canlandırdı. Yani uygulanması gereken kural bu, değil mi?"

"Yani sadece bir kere bu kurala uymamış oldular." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff de, “En azından kurallara uydular ve güvenlik aracı ardında biten bir yarışı kabul ettiler. Olması gereken buydu.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bird, bu durumu Senna’nın geçmiş yıllarda yaşadığı bir duruma benzetti.

BBC’nin Chequered Flag Podcast’ına konuşan Bird, Hamilton’ın durumunu; 1989 yılında şampiyonluğunu ilan edebileceği Japonya Grand Prix’sinde Senna’nın, takım arkadaşı ile yaşadığı bir temastan dolayı yarıştan men edilmesiyle şampiyonluğu kaçırmasına benzetti.

Senna, bu kararla alakalı oldukça şikayette bulundu ve dönemin FISA başkanı Jean-Marie Balestre ile polemiğe girdi. Pilot, bu kararın Prost’un yararına olduğunu ima etti.

Jennie Gow’un Hamilton’ın demeci hakkında sorusuna Bird, “Tabii ki haklı.”

"Bu onun için oldukça kötü bir durum çünkü bu sefer kuralları doğru uyguladılar.”

“Eğer Abu Dhabi’de doğru şeyi yapmış olsalardı, Hamilton şu an sekiz kez dünya şampiyonu olarak anılırdı. Verstappen ise ilk kez dünya şampiyonu olmaya yakın bir pilot olurdu.”

“Bu bana Senna’yı hatırlatıyor. Ertesi sene FIA, Japonya’daki şikan hakkındaki kuralları değiştirmişti. Senna ise ‘Bu haksızlık, geçen yıl şampiyonluğumu alma şansımı mahvettiniz. Bu adil değil.’ demişti.”

“Oldukça benzer bir durum. Lewis’in neden sinirlendiğini anlayabiliyorum.” dedi.

Bird, İtalya Grand Prix’sinin bitiş şeklinin tam bir kabus olduğunu da belirtti.

FIA'nın İtalya Grand Prix'sinin son turlarını nasıl idare ettiğine ilişkin düşünceleri sorulduğunda Bird, potansiyel bir mücadelenin orada olduğunu, ancak bu mücadelenin gerçekleşmediğini söyledi.

Bird, “Yarışın lideri ve ikinci arasında tur yemiş arabalar vardı ve turlarını geri alamadılar. Eğer bu durum iyi yönetilseydi, iyi bir son tur mücadelesi izleyebilirdik.”

“İtalya’dasınız ve yarışı kazanma potansiyeli olan ikinci sırada bir Ferrari var. Yarışı yeniden başlatmak harika olurdu.” dedi.