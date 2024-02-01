Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin ardındaki isimlerden birisi Serra olabilir

Avrupa basını, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçme olasılığının nedenlerini tartışıyor ve orta atılan pek çok iddia var.

Bu iddialardan birisi de ünlü mühendis Loic Serra gibi görünüyor.

Mercedes'te çalışan ve takım içerisinde büyük saygı gören Serra, Mike Elliott'un W13 ve W14 için seçtiği yönü kabul etmeyen isimlerin başında geliyordu.

Bunun üzerine, Ferrari'ye görüşmelere başladı ve İtalyan ekiple resmi anlaşmayı imzaladı. Zorunlu bekleme sürecinin tamamlanmasının ardından Serra, 1 Ocak 2025'te Ferrari ile çalışmaya başlayacak.

Hamilton da aynı dönemde Mercedes'in kendisini dinlemediğinden yakınıyordu ve özellikle W14'te yapılan değişikliklerde, sözlerinin hafife alınmasından rahatsızdı.

Serra ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mercedes'in teknik departmanının başına James Allison getirildi.

Fakat Serra çoktan ayrılmıştı ve görünüşe bakılırsa, kendisiyle beraber birkaç güçlü mühendisi de yanında götürdü.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin ardında da -kısmen- Serra'nın varlığının yattığı dedikoduları dolaşıyor.