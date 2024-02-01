Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin ardındaki isimlerden birisi Serra olabilir

Mercedes'ten Ferrari'ye geçen Loic Serra, Lewis Hamilton'ın İtalyan ekibe geçişini sağlayan isimlerden birisi gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the drivers parade

Avrupa basını, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçme olasılığının nedenlerini tartışıyor ve orta atılan pek çok iddia var.

Bu iddialardan birisi de ünlü mühendis Loic Serra gibi görünüyor.

Mercedes'te çalışan ve takım içerisinde büyük saygı gören Serra, Mike Elliott'un W13 ve W14 için seçtiği yönü kabul etmeyen isimlerin başında geliyordu.

Bunun üzerine, Ferrari'ye görüşmelere başladı ve İtalyan ekiple resmi anlaşmayı imzaladı. Zorunlu bekleme sürecinin tamamlanmasının ardından Serra, 1 Ocak 2025'te Ferrari ile çalışmaya başlayacak.

Hamilton da aynı dönemde Mercedes'in kendisini dinlemediğinden yakınıyordu ve özellikle W14'te yapılan değişikliklerde, sözlerinin hafife alınmasından rahatsızdı.

Serra ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mercedes'in teknik departmanının başına James Allison getirildi.

Fakat Serra çoktan ayrılmıştı ve görünüşe bakılırsa, kendisiyle beraber birkaç güçlü mühendisi de yanında götürdü.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin ardında da -kısmen- Serra'nın varlığının yattığı dedikoduları dolaşıyor.

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 , Loic Serra, Mercedes AMG F1 Araç Dinamiği Şefi

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 , Loic Serra, Mercedes AMG F1 Araç Dinamiği Şefi

Fotoğraf: Sutton Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Brundle: "Ferrari-Hamilton hikayesi inanılmaz olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton, Ferrari ile "çeşitlilik" gibi projeler üzerinde de çalışacak

Hamilton, Ferrari ile "çeşitlilik" gibi projeler üzerinde de çalışacak

Formula 1

Hamilton, Ferrari ile "çeşitlilik" gibi projeler üzerinde de çalışacak Hamilton, Ferrari ile "çeşitlilik" gibi projeler üzerinde de çalışacak

Wolff, Vettel'in Mercedes'e geleceğini yalanladı

Wolff, Vettel'in Mercedes'e geleceğini yalanladı

Formula 1

Wolff, Vettel'in Mercedes'e geleceğini yalanladı Wolff, Vettel'in Mercedes'e geleceğini yalanladı

Wolff: "Bono, Hamilton'ın ayrılacağını duyunca '1 Nisan şakası mı?' diye sordu"

Wolff: "Bono, Hamilton'ın ayrılacağını duyunca '1 Nisan şakası mı?' diye sordu"

Formula 1

Wolff: "Bono, Hamilton'ın ayrılacağını duyunca '1 Nisan şakası mı?' diye sordu" Wolff: "Bono, Hamilton'ın ayrılacağını duyunca '1 Nisan şakası mı?' diye sordu"

Son Haberler

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

F1 Formula 1

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

F1 Formula 1
Haas renk düzeni tanıtımı

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti" Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

F1 Formula 1

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor" Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

F1 Formula 1

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip" Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol