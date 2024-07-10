Hamilton'ın Ferrari ile yaptığı anlaşmanın süresi belli oldu
Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2025 ve sonrası içi yaptığı anlaşmanın üç yıllık olduğu açıklandı.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, on stage
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari, Şubat ayında Lewis Hamilton ile 2024 sonrası için "çok yıllık" bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Başlangıçta bunun iki yıllık bir anlaşma olduğu söyleniyordu fakat üç yıllık olduğu ortaya çıktı.
Takım patronu Frederic Vasseur, Financial Times'a verdiği bir röportajda sözleşmenin süresi hakkında konuştu.
Vasseur şöyle dedi: "Lewis ile yapılan sözleşme bizim için önemli bir sembol, takımımızın geleceği hakkında olumlu bir sinyal."
"Lewis, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında şampiyon olmak için en iyi şansının neresi olduğu sorusuna yanıt vermek zorundaydı."
"Sonunda Ferrari'yi seçti."
"Bizim için Hamilton'ın gelişi aynı zamanda güçlü mühendisleri takıma çekmek adına olabilecek en iyi yol."
"Ferrari'nin harika mühendisleri var ama ben onları güçlendirmek istiyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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