Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak?

Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye geçeceğinin ortaya çıkması ve Ferrari'nin de Charles Leclerc ile çok yıllı yeni bir anlaşma yaptığını geçtiğimiz Perşembe günü duyurması, Ferrari'de görev yapan Carlos Sainz için 2024 Formula 1 anlaşmasının sona ermesinden sonra takımda yer olmayacağı anlamına geliyor.

Sainz, yeni sezon başlamadan önce geleceğinin güvence altına alınmasını ve böylece sezona kafası rahat bir şekilde girebilmeyi istediğini açıkça belirtti. Eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto ile anlaşan İspanyol pilot, bunun takımın yeni F1 patronu Fred Vasseur ile yeniden gözden geçirilmiş şartlar üzerinde anlaşmak anlamına geldiğini düşünüyordu.

İki kez grand prix kazanan Sainz, takım arkadaşı olarak geçirdikleri üç yıl boyunca Leclerc'in yanında ikna edici performanslar sergiledi. Dolayısıyla Sainz, 2026'da başlayacak yeni kurallar döngüsüne kadar Ferrari'de kalmasını sağlayacak bir ücret artışı ve en azından iki yıllık bir uzatma konusunda pazarlık yapmak için güçlü bir konumdaydı.

Ancak görüşmeler uzadı. Aralık ayında konuşan Vasseur bu durumu yoğun geçen bir yıla bağladı.

Ferrari takım patronu, "Sezonun son bölümünün herkes için büyük bir kaos olduğunu itiraf etmeliyim."

"Çok zorlu geçti. Toplantılar yaptık ve tartışmaya başladık ama ilk plana kıyasla geç kaldık." demişti.

O zamandan beri Vasseur ve Ferrari başkanı John Elkann'ın başka bir gişe rekorları kıran seçenek üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı.

Vasseur Sainz'in 2024 GP zaferini kutlarken İspanyol pilotun 2025'teki yerine geçecek isimle kol kola girdi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz yaz Hamilton Mercedes'teki görev süresini 2025 sonuna kadar iki yıl daha uzatmayı kabul etti. Bu sözleşme görüşmeleri de uzun sürmüştü. Şimdi anlaşmanın aslında bir sezon daha opsiyonlu bir yıllık sabit bir dönem için olduğu görülüyor. Hamilton kampı, yeni sözleşmeye Ferrari'nin yaklaşımı nedeniyle kullanılmış gibi görünen bir çıkış maddesi eklemişti.

Bu gelişme Sainz'ı şu anki haliyle en az 13 koltuğun kapışılacağı 2025'e doğru serbest bir pilot olarak bırakıyor. Ancak iki pilotunun birden 2024 sonunda sözleşmesinin biteceği Haas, Racing Bulls, Williams ve Alpine'e geçiş, daha az ihtimal görünüyor.

Bunun yerine Sainz ve menajerinin daha güçlü bir şekilde değerlendirebileceği seçenekler şunlar:

Hamilton'ın sürpriz kararı Mercedes'e 2025 ve sonrası için boş bir koltuk bırakıyor. Bu koltuk Sainz'ın üst sıra takımlarında kalmasını sağlayabilir. Leclerc'in yanında iyi bir performans sergileyebileceğini kanıtlamış olan Sainz, Mercedes'i Russell'ın yanında güçlü olabileceği konusunda ikna edebilir.

Hem Mercedes, hem de Sainz 2025 için seçeneklerini değerlendirirken, 2024'ün ilk yarışları Mercedes'in yeni aracıyla ne kadar ilerleme kaydettiğine dair daha fazla ipucu verecek. James Allison'ın teknik direktör olarak daha etkin bir role geri dönmesi ve W15'in yeni bir araç tasarım konseptine işaret etmesiyle, sekiz kez takımlar şampiyonu olan Mercedes'in Red Bull'un baskısına cevap verip veremeyeceği merak konusu.

Sainz orta vadeli bir transfer olarak Mercedes'in ilgisini çekebilir. Genç pilot Andrea Kimi Antonelli, geçen sezon Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nı kazanmadan önce aynı yıl Almanya ve İtalya Formula 4 şampiyonluklarını kazanarak müthiş bir yetenek olduğunu kanıtladı. Mercedes destekli Antonelli, 2024 yılında Prema Racing ile FIA F2'ye yükselecek. Toto Wolff'un onu orta sıralarda yer alan bir F1 takımına yerleştirmeye karar vermesi, Sainz'a Mercedes'te bir fırsat yaratabilir.

Ancak Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi, F1 sürücü sözleşmelerinin esnek olduğunun altını çiziyor. Doğru fiyata herkes yer değiştirebilir. Bu nedenle Ferrari'nin Leclerc ve McLaren'in Lando Norris ile yaptığı çok yıllı yeni anlaşmalar (özellikle ikisi de tam sözleşme süresini belirtmedi) Mercedes'in Hamilton'ın varisi olmak için bu isimlere yaklaşmasını tamamen engellemiyor.

Red Bull

Sainz, Red Bull'un mevcut formu göz önüne alındığında Max Verstappen ile bir kez daha bağlantı kurmayı da değerlendirecektir. Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda bitiyor ve uzun süredir yaşadığı sıkıntılar ve istikrarsızlık göz önüne alındığında, takımın bu ilişkiyi uzatmasını öngörmek zor. Kağıt üzerinde boşluk var.

Tanıdık bir dokunuş - Sainz, Verstappen'in yanında Red Bull'a geri dönmeyi düşünür mü? Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sainz için birinci sorun Daniel Ricciardo. Avustralyalı pilot, yeniden markalaşan RB takımında kanatlarda bekliyor. Perez'in sezonun açılış yarışlarında başarısız olması ve bunun sonucunda Red Bull baltasının sezon ortasında bir kez daha sallanmasına neden olması halinde, Ricciardo'nun 2025'te ya da daha erken bir tarihte Perez'in yerini alma ihtimali yüksek.

McLaren tarafından 2023'te gönderilmesinden bu yana Red Bull ailesine dönen Ricciardo tüm performans kriterlerini karşıladı. Özel testlerde ve simülatör seanslarında iyi bir performans sergiledi. Zandvoort'taki kazada elini kırarak bir süre daha kenarda beklese de AlphaTauri ile dönüşünde etkileyici bir performans sergiledi.

Sainz'ın piyasaya çıkmasına rağmen, Ricciardo 2025'te Perez'in koltuğuna oturmak için favori olmaya devam ediyor.

Sainz için ikinci sorun ise Verstappen ile olan çalışma ilişkisinin ikinci kez ne olacağı. Red Bull ile 2028'in sonuna kadar sözleşmesi bulunan son üç sezonun şampiyonu Verstappen, gelecekteki takım arkadaşının kim olacağı konusunda muhtemelen çok az tereddüt yaşayacak ve kapıdan kim girerse girsin onu yenebileceğine inanacak. Ancak Ricciardo ile dostane bir ilişki içinde olduğu da unutulmamalı. Aynı şey Sainz için söylenemez.

Toro Rosso takım arkadaşları olarak 2015-16 sezonunda aralarındaki ilişkinin kırılgan olduğu düşünülüyordu. Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko bu durumu "zehirli" olarak nitelendirse de bu durum daha çok ikilinin en üst takıma terfi etmek için mücadele etmesinden kaynaklanıyordu. Her ikisi de F1'de kendi yollarını çizdikleri ve yıllar içinde olgunlaştıkları için dinamik şimdi daha yumuşak. Ancak bu ihtimal, Sainz için sadece bir düşünce olarak kalabilir.

Aston Martin

Eğer sürücü sözleşmeleri üzerinde yazılı olduğu kâğıt kadar değerliyse, Sainz için McLaren'e dönüş ihtimal dışı gibi görünüyor. Norris ve Oscar Piastri geçtiğimiz aylarda yeni anlaşmalar imzaladıkları için McLaren'de yer yok. Altyapısını geliştirmek ve yüksek profilli teknik personeli işe almak için büyük yatırımlar yapan Aston Martin, bu nedenle yukarı doğru hareket eden bir başka seçeneği temsil edecektir.

2023 yılı boyunca Aston F1 yöneticilerinin Norris ve Leclerc'in uygunluğunu ve ilgisini araştırdıkları anlaşılıyor. Teorik olarak bu, yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Alonso'nun yerini doldurmak içindi. Ancak takım onunla mücadeleye devam etmek istiyor.

Sainz'ın kariyer hamleleri garip bir şekilde Alonso'nunkini yansıtıyor. Bir sonraki adım Aston Martin mi? Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alternatif bir düşünce de vardı. Lawrence Stroll'ün şampiyonluklar kazanmak istediği ve takımın yakın zamanda dışarıdan yatırım aldığı ve bu nedenle yeni paydaşları memnun etmesi gerektiği göz önüne alındığında, bir gün Lance Stroll'ün yerine daha rekabetçi bir isim gerekebilir. Kanadalı sürücü istediği sürece takımda kalabilir. Ancak Norris ya da Leclerc açık bir ilgi göstermiş olsalardı, belki de Stroll Sr için geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsat olurdu.

Ferrari ve McLaren nihayetinde tılsımlı lider sürücülerini ellerinde tutmayı başardıklarından, Sainz söylenti değirmeninde onların yerini alabilir. Alonso'nun yanında yer almak Sainz'in çocukluk kahramanına ortak olmasını sağlayacağı için ayrı bir duygusal çekiciliği de olabilir.

Audi

Sainz, daha fazla kumar oynamayı düşünebilir. Her iki Sauber pilotunun da bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Valtteri Bottas Autosport'a verdiği demeçte, bundan sonra yapılacak herhangi bir uzatmanın, takımın Audi'ye dönüşeceği 2026 yılı için bir koltuk garantilediğinin göstergesi olacağını söyledi. Dolayısıyla Sainz 2025'te takıma katılabilir, bir sezonu takıma alışmakla geçirebilir ve fabrika takımına aracın geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Alternatif olarak, risk alıp bir yıllık izne ayrılabilir ve yeni güç üniteleri ve şasi düzenlemelerinin ilk kez uygulanacağı 2026'da yeniden canlanmış olarak geri dönebilir.

Audi'nin F1'e gelişi Sainz'a sadece büyük bir Alman üreticiyi temsil etme fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir takımın etrafında inşa edilebileceği bir kilit taşı olma ihtimali de sunuyor. Ferrari'deki yerini alan Hamilton'ın Mercedes'te başardığı gibi. Sainz bu yıl 30 yaşına girecek, dolayısıyla F1'de yedi ya da sekiz yıl daha geçirmesi beklenebilir. Audi pragmatik, kararlı ve iyi yatırım yaparsa, bu süre gridde ön sıralarda yer almak için yeterli olacaktır.

Ücret Sainz için önemli bir motivasyon faktörü olacaksa, Audi'nin lider ışığı olmak için böyle bir hamle cömert bir ödeme anlamına gelebilir. Audi'nin gelişi etkileyici olmazsa, en azından yüksek maaş bu kararın verdiği zararı yumuşatabilir. Sauber, Audi'nin yeni başlayan F1 programıyla ilgili iletişim eksikliğinin, önceki şampiyonluk ortağı ve rakip otomotiv üreticisi Alfa Romeo ile herhangi bir çakışmayı önlemek için olduğunu söylese de, sessizlik spekülasyonlara yol açtı. Bu doğrultuda Audi'nin motor gelişiminde programın çok gerisinde olup olmadığı ya da Ingolstadt yönetim kurulunun çekingen davranıp davranmadığı sorusu gündeme geldi. Her iki söylenti de yalanlandı.

Son olaylar da Audi seçeneğini daha romantik hale getirdi. Geçtiğimiz ay Carlos Sainz Sr, elektrikli RS Q e-tron ile Audi'ye ilk Dakar Rallisi zaferini kazandırdı. Bu off-road programı artık kapatılacak ve böylece kaynaklar Sainz Jr'ın bayrağı devralabileceği F1 operasyonuna aktarılabilecek.