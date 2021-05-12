Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP

Hamilton, 2008 Türkiye GP'de farklı bir lastik sorunu yaşamıştı ancak süper bir sürüşün ardından ikinci olarak o seneki şampiyonluk mücadelesine büyük katkı sağlayan bir sonuç elde etti.

Geçtiğimiz 11 yıl boyunca, Pirelli'nin üretmiş olduğu lastiklerle genel olarak benzer stratejiler görüyoruz. Özellikle ön grupta mücadele eden takımlar genelde benzer stratejiler uyguluyorlar. Ancak önceki 10 senelik periyotta durum biraz daha farklıydı. Takımlar avantaj sağlamak için farklı stratejileri daha sık deniyordu.

2008 Türkiye GP'de çoğunluğun iki kez pit yapması karşısında Hamilton'ın 3 kez pit yapması, yarışı heyecanlı kılan olaylardan birisi olmuştu.

Ancak Hamilton'ın o hafta sonu uyguladığı sıra dışı 3 pit stratejisi, McLaren'ın akıllıca stratejilerinden birisi değil, tam tersi lastik sorunu yaşamamak için alınan acil önlem planıydı. Hamilton'ın sürüş stili, o yarışta lastiklerde sorun yaşamasına neden oluyordu.

2008 sezonu, bir önceki sezon olduğu gibi McLaren ve Ferrari mücadelesine sahne oldu.

Hamilton, 2007'nin sonunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından sezonun ilk yarışını kazanarak yüksekten başladı ancak ardından Ferrari öne geçti. Kimi Raikkonen Malezya ve İspanya yarışlarını kazanırken Bahreyn'de kazanan isim Felipe Massa oldu. Bir kez daha harika bir şampiyona olacak gibi görünüyordu.

Sezonun 5. yarışı Türkiye'deydi ve McLaren o yarışta lastiklerde sorun yaşadı.

Durum biraz 2005 Indianapolis yarışındaki Michelin sorununa benzerdi çünkü McLaren, özellikle Hamilton'ın lastikleri 8. virajdaki yüksek baskı karşısında sorun yaşıyordu. Ancak bu seferki tek fark tek bir takımda tek bir pilotun bu sorunu yaşıyor olmasıydı.

Felipe Massa, Ferrari F2008 Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Kimi Raikkönen, Ferrari F2008 and Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Mercedes at the start Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Hamilton bir önceki sene de İstanbul'da lastik sorunu yaşamış bu yüzden üçüncülükten beşinciliğe gerilemişti. Bu sorun nedeniyle Hamilton çok değerli 3 puanı kaybetmişti. Hamilton 2007'nin sonunda farklı sorunlar yaşasa da, dünya şampiyonluğunu kaybetmesinde burada kaçırılan puanların da etkisi vardı.

McLaren, doğal olarak 2007'de yaşanan sorunun tam olarak nedenini araştırmıştı. Takım, 2008'de İstanbul Park'a dönmeden önce benzer sorunun tekrarlanmaması için gerekli adımları attı.

Takım Patronu Ron Dennis, "Lewis'in aracı ön lastiklere çok fazla yük bindirecek şekilde ayarlamamızı gerektiren belli bir sürüş stili var."

"Bu durumun farkındayız. Tüm gerekli veri Bridgestone'a gönderildi. Bir sorun olmayacağını söylediler ancak göreceğiz." dedi.

Cuma günkü antrenmanlarda takım, yine endişe verici bir durum olabileceğini gördü ancak bu konuda bir süre sessiz kaldı.

Martin Whitmarsh, "Cevap çok, çok basit. 8. viraj. Yüksek hızlı virajlarda çok hızlıyız. Ön tarafta çok iyi yere basma gücü üretiyoruz. Geçen seneki lastiğin dış tarafında katmanlarda ayrışma olmuştu. Bu hafta sonu farklı bir sorun yaşıyoruz."

"Bu virajlarda yanal çok fazla güce maruz kalıyoruz. Bridgestone bu durumun farkında." dedi.

Takım cuma gecesi ve hatta cumartesi sabahki antrenmandan önce sorunu inceledi ve 3 pit ihtimalini düşünmeye başladı. Yani yarışı dört minik parçada tamamlamayı, böylece lastiklerle planlanandan daha az mesafe kat etmeyi değerlendirdiler.

Whitmarsh, "Cumartesi günkü antrenmanlardan önce, lastiklerin dayanıklılığı konusunda endişeler olduğu için değerlendirmeye başladık."

"Yani bir sorun olduğunu biliyorduk. Açıkçası bunu açığa çıkarmasak da, özellikle Lewis'de bir sorun yaşıyorduk."

Felipe Massa, Ferrari F2008, leads Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes and Robert Kubica, BMW Sauber F1.08 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Bridgestone ile bazı önlemler aldık. Buraya onların belirledikleri lastik basınçları ve kamber açılarıyla geldik. Ardından cumartesi sabah, sorunun çözüldüğünü umarak basıncı arttırdık. Aslında Bridgestone sorunun çözüldüğünden çok emindi."

"Sonuç olarak istediğimiz rahatlıkta değildik. Bazı değişiklikler yaptık ve aracın aralığını sınırlandırdık." dedi.

Takım için Hamilton'ın sorun yaşarken Heikki Kovalainen'in neden yaşamadığına dair net bir açıklama vardı.

Whitmarsh, "Onların ayarları biraz farklı. Lewis'in ön lastiklerine biraz daha fazla yük biniyor."

"Lewis 8. virajda makul seviyede agresifti ancak çok hızlıydı. Buna karşı cumartesi günü sürüş stilini ve çizgisini değiştirdi."

"Böylesi bir pistte lastikler konusunda endişe varsa, önceliğiniz güvenlik olmalı."

"Bir karar verdik ve bundan pişman değilim. Bir karar vermek zorunda kaldığımız için üzgünüm ancak 'Bu yarışta Lewis'i güvenli bir şekilde nasıl yarıştırabiliriz?' diye soru sorarak bir karar verdik."

"O an için elimizde olan bilgi ile doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Altı çizilmesi gereken konu, Hamilton sıralamalara girerken 2 pit stopun ideal olduğu yarışta 3 pit stop yapmak zorunda kalabileceğini biliyordu. Bu yüzden kesinlikle podyumda olmalı ve stratejisini iyi bir sonuca çevirmeliydi.

O dönemde sıralamalarda yarışa başlanılacak yakıt miktarı araca koyuluyordu. Hamilton daha hafif depoyla avantaj kazanmayı planladı ve 16. turda pite geldi. Şampiyonada rakipleri olan Massa 19, Kimi Raikkonen ise 21. turlarda pite geldiler. Ancak yarışta farklı sıkıntılar ortaya çıktı.

Whitmarsh'ın söylediği gibi, 8. virajda çizgisini düzeltmesi gerekiyordu ve daha da önemlisi hangi lastikleri kullanacağı konusunda tartışma vardı. Hamilton, daha sert olan ana lastikte daha rahat hissediyordu ancak bu sıralamalar için oldukça sıra dışı bir tercih olurdu.

Hamilton sıralamalarda Massa ve takım arkadaşı Heikki Kovalainen'in arkasında 3. sırada kaldı. Sıralamalardan sonraki tavırları, işlerin pek plana göre gitmediğini gösteriyordu.

Onun hayal kırıklığı yaşıyor olması normaldi çünkü kendisinden çok daha fazla yakıt yüküne sahip takım arkadaşı Kovalainen'in gerisinde kalmıştı ancak o dönemde biz, Hamilton'un ekstra bir pit stop yapacağını da bilmiyorduk. Üçüncülükten kalkınca işi pek kolay olmayacaktı.

Basın toplantısında Hamilton, sert lastiklerin kendi tercihi olduğunu ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, leads Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton'ın tavrı, takımla konuştuktan sonra değişti. Hamilton'ın basın toplantısından sonra "benim" kararımdı şeklinde ifade edilen lastik tercihi, daha sonra takım tarafından "bizi kararımızdı" şeklinde düzeltildi. Verilere bakan Hamilton, ilk açıklamasını ardından şu şekilde değiştirdi: "3. seansa girerken bir karar vermek zorunda olduğumu biliyordum. Takım bu konuda karar vermem için bana güveniyordu."

"Günün sonunda piste çıkan benim. Tam olarak neler olduğunu bilen tek kişi benim. Doğru karar verdiğimizi düşünüyorum."

"Bizim kullanabileceğimiz en iyi lastik oydu ancak yine de o an için onun doğru lastik olduğunu düşünmedim."

"Verilere baktım ve doğru karar olduğunu gördüm. Q1'de elimden gelenin en iyisini yaptım, Q2'de yumuşak lastik benim için çok iyi değildi ve mühendisim bana kararımın doğru olduğunu söyledi."

"Sert lastik benim için doğru lastikti. Kovalainen ve ben farklı şekilde aracı kullanıyoruz."

Seansın ardından yaşadığı hayal kırıklığını açıklayan Hamilton, "Sıralamaların ardından hep mükemmel iş çıkarmadığınızı düşünürsünüz. Söylediğim gibi turumun iyi olduğunu hissediyordum ancak açık bir şekilde yeteri kadar iyi değildi."

"Üçüncü olduk ve son birkaç yarışa göre daha iyi durumdayız. Bu açıdan ne iyi, ne kötü."

"İlk tur saldırı modunda olabileceğimiz bir pozisyondayız. Galibiyet mücadelesi vermek için iyi bir pozisyondayız. Ancak zor olacak. Arkadan gelmek her zaman zordur."

"Herkes kadar kazanmak istiyorum. Bazen bir şeylerin % 100 olmadığını ve iyileşmesi gerektiğini hissedersiniz." demişti.

Pazar günü her şey bir araya geldi. Gridde kirli taraftan kalkan Kovalainen'in yavaş kalması ve Raikkonen'le temas yaşamasıyla Hamilton hemen bir sıra kazanmış oldu.

3 tur az yakıta sahip olmasıyla performans avantajı olan Hamilton, ilk stintte sert lastikleriyle yumuşak lastikli Massa'nın arkasında takılı kaldı.

İlk pit stoplardan sonra Hamilton, sadece yeniden atağa kalkmasıyla değil aynı zamanda Massa'ya yaptığı harika atakla şaşırttı.

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Her iki Ferrari pilotu, yumuşak lastiklerle geçirdikleri ikinci stintte rahat değillerdi ve sert lastiklerle daha iyi olabileceklerini söylediler. Ancak yine de o geçişte Hamilton'ın sihri de vardı.

Hamilton, yarışın ilerleyen bölümünde ekstra pit stop ile Massa'nın gerisine düştü ancak zorlaması sayesinde Raikkonen'in önünde kalmayı başardı. Raikkonen için adil olmak lazım. İlk turda Kovalainen ile yaşadığı temasın ardından ön kanat kenar plakasına zarar vermişti ve o şekilde yarıştı.

Yarışın sonunda Massa, Hamilton'ın 3.7 sn farkla önünde damalı bayrağı ilk gören isim olurken Hamilton'ın sadece 0.5 sn arkasında Raikkonen podyumu tamamlayan isim oldu.

O hafta sonu yaşananlara bakarsak ikincilik McLaren'ın pek beklediği bir sonuç değildi ve o yarışta toplanan puanlar, sene sonunda kritik oldu.

Whitmarsh, "İdeal stratejide olmamanıza rağmen galibiyete bu kadar yakın olmak, gerçekten hızlı olduğunuzu gösterir."

"Lewis harika bir iş çıkardı. Onun sıralamaların 3. seansında geride kalması kötüydü, lastiklerin dayanıklılığı bizim için bir engeldi ancak takım olarak genel manada harika iş başardık."

"Gerçek şu ki, zorunda kalmasaydık iki araçla da 3 pit stop yapmazdık. İki pit stop yapabilmiş olsaydık, iki aracımızın da kazanma fırsatı olurdu." demişti.

Son pit stoptan önce Hamilton'ın yarışı kazanamayacağı ortaya çıkmıştı ancak yine de stratejik çeşitlilik eğlenceli bir öğleden sonra olmasını sağladı.

Ferrari'nin o dönemdeki Takım Patronu Stefano Domenicali de McLaren'ın yaklaşımından etkilendiğini dile getirdi.

Domenicali, "Tabii ki bugün McLaren'ın gösterdiği performans çok iyiydi."

"Her zaman söylediğim gibi, onlar çok güçlüler. Bu şekilde düşünüyorum. Bugün geçmişten çok farklı bir standart gördük. McLaren, bize atak yapabilmek için Lewis ile yarıştaki ve sıralamalardaki felsefesini değiştirdi."

"Bu önemli bir şey çünkü bizim performansımıza tepki vermek zorunda kaldılar." dedi.

Hamilton yarıştan sonraki basın toplantısında bu stratejiye lastik endişelerinin sebep olduğunu söylese de, Domenicali'nin McLaren'ın Ferrari'yi durdurmak için böyle bir strateji uyguladığını söylemesi ilginçti.

Lewis Hamilton, McLaren in parc ferme Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

O yarışa dair sorulabilecek bir soru var. Hamilton pole pozisyonundan başlasaydı ve ilk bölümde Massa'nın önünde yer alabileydi, yarışı kazanabilir miydi? Bunu asla bilemeyeceğiz.

Whitmarsh, "Pole pozisyonundan dahi bunun zor olacağını söylemiştim. Ancak yarıştaki performansına bakarsak, bunu yapabileceğini söyleyebilirim..." demişti.

Ferrari o dönemde bir yarış zaferi daha kazansa da, Ron Dennis McLaren'ın performansı karşısında cesaretlenmişti. Dennis, ilk turda lastik patlatan Kovalainen'in o sorunu yaşamasaydı ağır yakıt deposuyla zafer mücadelesi verebileceğini söyledi.

Dennis, "Lewis harika bir yarış çıkardık. Çok disiplinliydi ve ondan istediğimiz her şeyi yaptı. Ondan Massa'yı geçmesini istedik, bunu yaptı. Oldukça etkileyiciydi! Ona 'Yapabilirsen bunu yap' dedik ve çok temiz bir şekilde yaptı."

"Heikki çok, çok hızlıydı ancak startta Raikkonen ile yaşadığı temas sonucu lastiği kesildiği için hayal kırıklığı yaşadı ancak onu telemetrede onu gördük."

"Kesik çok büyük değildi ve pit yolu kapalı olsa da, güvenlik aracı arkasında bir tur daha yapabildik. İyi bir çağrıydı."

"Çok güçlü olabilirdi. Kesin olarak söyleyemezsiniz ancak bugün ilk yarışını kazanabilmesi için her fırsata sahipti. Ancak hayat böyle." demişti.

Ferrari o dönemde art arda 4. yarışını kazansa da, Dennis tünelin sonundaki ışığı gördü.

Denniz, "Burada iyi sonuçlar alabileceğimizi gördük. Kazanabilirdik demek istemiyorum ancak Ferrari'nin baştan sona zorladığı konusunda şüphe yoktu. Çok yakın bir yarıştı."

"Bu araçlarda arka lastikleri canlı tutabilmek için çok fazla ödün vermeniz gerekiyor. Ayarların sınırda olması gerekiyor. Bazen ayarları tutturmak çok zor olabiliyor. Ancak gittikçe aracı daha fazla tanıyoruz. Sonunda bu işi başaracağız. Daha uzun zaman var." demişti.

Türkiye'den sonraki yarışta şans Hamilton'ın yanındaydı. Monaco'da yarış içerisinde bariyerlerle temas yaşayan Hamilton yola devam etti ve o yarışı kazanarak Dünya Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi. Ancak o sezon, şampiyonluk mücadelesi veren isimler için pek sıradan bir sezon olmadı.

Podium: second place Lewis Hamilton, McLaren, Race winner Felipe Massa, Ferrari, third place Kimi Raikkönen, Ferrari and Francesco Uguzzoni, Ferrari chief engineer Photo by: Rainer W. Schlegelmilch