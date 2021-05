Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP

Hamilton, 2008 Türkiye GP'de farklı bir lastik sorunu yaşamıştı ancak süper bir sürüşün ardından ikinci olarak o seneki şampiyonluk mücadelesine büyük katkı sağlayan bir sonuç elde etti.

Geçtiğimiz 11 yıl boyunca, Pirelli'nin üretmiş olduğu lastiklerle genel olarak benzer stratejiler görüyoruz. Özellikle ön grupta mücadele eden takımlar genelde benzer stratejiler uyguluyorlar. Ancak önceki 10 senelik periyotta durum biraz daha farklıydı. Takımlar avantaj sağlamak için farklı stratejileri daha sık deniyordu.

2008 Türkiye GP'de çoğunluğun iki kez pit yapması karşısında Hamilton'ın 3 kez pit yapması, yarışı heyecanlı kılan olaylardan birisi olmuştu.

Ancak Hamilton'ın o hafta sonu uyguladığı sıra dışı 3 pit stratejisi, McLaren'ın akıllıca stratejilerinden birisi değil, tam tersi lastik sorunu yaşamamak için alınan acil önlem planıydı. Hamilton'ın sürüş stili, o yarışta lastiklerde sorun yaşamasına neden oluyordu.

2008 sezonu, bir önceki sezon olduğu gibi McLaren ve Ferrari mücadelesine sahne oldu.

Hamilton, 2007'nin sonunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından sezonun ilk yarışını kazanarak yüksekten başladı ancak ardından Ferrari öne geçti. Kimi Raikkonen Malezya ve İspanya yarışlarını kazanırken Bahreyn'de kazanan isim Felipe Massa oldu. Bir kez daha harika bir şampiyona olacak gibi görünüyordu.

Sezonun 5. yarışı Türkiye'deydi ve McLaren o yarışta lastiklerde sorun yaşadı.

Durum biraz 2005 Indianapolis yarışındaki Michelin sorununa benzerdi çünkü McLaren, özellikle Hamilton'ın lastikleri 8. virajdaki yüksek baskı karşısında sorun yaşıyordu. Ancak bu seferki tek fark tek bir takımda tek bir pilotun bu sorunu yaşıyor olmasıydı.

Felipe Massa, Ferrari F2008 Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Kimi Raikkönen, Ferrari F2008 and Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Mercedes at the start

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch