Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor
Lewis Hamilton Formula 1 pilotluğunun yanı sıra bir filmle de meşgul. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği film prodüksiyonu, SAG grevi öncesinde ve sırasında programını uyarlıyordu ve 2024'e kadar çekim yapmayı planlıyordu. Lewis Hamilton, sonuç olarak çekimlerin Las Vegas'ta yapılamayacağını söyledi.
Tüm film sponsorları proje süresince taahhütte bulundukları için 2023 sezonu boyunca çekilen tüm görüntüler geçerliliğini koruyor. Çekimler 2024 yılında da yarışlarda devam edecek ve oyuncular yine pistlerde sürüş yapacaklar. GPblog'a konuşan bir F1 sözcüsü, filmin 2025'te vizyona girmesinin planlandığını söyledi.
Hollywood'daki grevler nedeniyle film durmasıyla Hamilton, kış tatilini her şeyi yeniden toparlamak için kullanacak.
Las Vegas Grand Prix'si öncesinde konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Aralık ayında muhtemelen Joe ve Jerry ile bir gün kadar senaryoyu gözden geçireceğim."
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes
"Şimdi senaristlerle devam edebiliriz, Brad ve Damson da araca geri dönmeye hazırlanmak için antrenmanlara geri dönecekler."
"Ne yazık ki bu hafta sonu çekim yapıyor olmamız gerekiyordu... Eğer grev olmasaydı bu hafta sonu burada gerçekten harika sahnelerden birini çekiyor olacaktık. Ama önümüzdeki yıl çekimlere devam edeceğiz, böylece onları daha çok göreceksiniz."
"Austin'de harika bir iş çıkaran demo sürücülerle zaten harika görüntülerimiz var. İlerlemeye devam edeceğiz. Biraz daha pahalıya mal olabilir ama her şey harika olacak çünkü Jerry'nin üreteceklerine gerçekten güveniyorum." dedi.
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