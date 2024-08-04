Hamilton'ın eski fizyoterapisti Angela Cullen motor sporlarına geri döndü

Angela Cullen, Lewis Hamilton ile çalışmaya başladığında Formula 1'de görev almanın "büyük bir öğrenme süreci" olduğunu ve bunun motor sporlarındaki ilk görevi olduğunu söyledi.

Fizyoterapi kariyerine İngiliz atletizm takımındaki sprinterleriyle başlayan Cullen, 2015 yılında Hintsa Performance şirketinin bir parçası olarak Hamilton’ın fizyoterapisti ve performans koçu oldu ve ikilinin yollarını ayırdığı geçen yıla kadar Mercedes sürücüsüyle birlikte çalıştı.

Hamilton, 2020'de Cullen'ı "hayatımda başıma gelen en harika şeylerden biri" olarak tanımlamıştı ve birlikte çalıştıkları dönemde kariyerine olan etkisini övmüştü.

Şimdi ise IndyCar'da vatandaşı Marcus Armstrong ile çalışan Cullen, Hamilton ile profesyonel olarak yollarını ayırdıktan sonra aslında motor sporlarından emekli olduğunu ancak Armstrong'dan bir yarışa katılması için gelen çağrı üzerine son birkaç aydır onun performans yöneticisi olarak çalıştığını ve IndyCar serisine "aşık olduğunu" açıkladı.

Marcus Armstrong, Chip Ganassi Racing Honda Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Motor sporlarına en üst düzeyden katıldığını ve başlangıçta bunun zorlu bir görev olduğunu kabul etti.

Cullen, IndyCar'ın resmi YouTube kanalında verdiği bir röportajda, “Motor sporlarına girdim ve doğrudan Formula 1'e geçtim.”

“Yedi yıl boyunca Mercedes-Benz ve Lewis Hamilton ile çalıştım, bu yüzden benim için büyük bir öğrenme süreci oldu. Sadece sporu öğrenmekle kalmadım, aynı zamanda motor sporlarının sürücülerden neler beklediğini de öğrendim.”

“Bu yüzden Formula 1'den ayrıldığımda, motor sporlarından uzaklaştığımı düşündüm. Aslında emekli olmuştum.”

“Geçen yıl bir yıl ara verdim ve sonra Marcus Armstrong ile bağlantı kurdum ve onunla zihinsel beceriler ve arka planda bazı şeyler üzerinde çalışmaya başladım.”

“Sezon arasında, onun da sponsoru olan SOS Hydration bana da sponsor oldu ve bizi birbirimize bağladılar. “

“'Bir yarışa gelmek ister misin?' dedi ve ben de 'Evet, gelmeyi çok isterim' dedim. Aman Tanrım, IndyCar beni hemen vurdu, çok eğlenceli ve ona aşık oldum.”

“Yarışlar inanılmaz, sürücüler inanılmaz, padoktaki herkesin uzmanlığı karşısında şaşkına döndüm. Yani geldim ve bir daha da ayrılmadım.” dedi.