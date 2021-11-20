Hamilton'ın diskalifiye edilmesine yol açan soruna, gevşek vidalar sebep olmuş

Hamilton, geçen hafta sonu Interlagos'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında, FIA'nın DRS kurallarına uymadığının belli olmasının ardından diskalifiye edilmiş ve sprint sıralama yarışına son sıradan başlamak zorunda kalmıştı.

Hamilton'ın arka kanadı üzerinde yapılan incelemelerde, kanadın bir kısmı arsındaki boşluğun, izin verilen 85 mm'den daha geniş olduğu ortaya çıkmıştı.

Mercedes, bu 85 mm'lik genişliğin sadece 0,2 mm ile aşıldığını ve bunun bir kat boyayla eşdeğer fark sayı olduğunu iddia ediyor.

Mercedes'in kasıtlı olarak kuralları delmeye çalıştığı konusunda herhangi bir ipucu olmasa da, Brezilya GP hafta sonunda kanat FIA tarafından mühürlendiği için soruna neyin yol açtığından emin olamadılar.

Fakat Katar GP öncesinde kanadı geri alan Mercedes, fabrikada ayrıntılı bir inceleme yaptı ve sorunun sebebini anladı.

Mercedes patronu Toto Wolff, "Arka kanadı geri aldık ve düşündüğümüz gibi kırılmıştı. Sıralama turlarında kırıldı. En sağ taraftaki kısımda, 85 mm'lik boşluk testini geçemedik. Sol taraftan geçtik, ortadan geçtik ama bir milimetrenin küçük bir kısmıyla sağ taraftan geçemedik."

“Ne inceleme yapmamıza ne de parçanın kırıldığına dair iddiada bulunmamıza izin verilmedi. Her şey geride kaldığında geçtiğimiz günlerde inceleme yaptığımızda, sıralama turlarında arka kanattaki iki vidanın gevşediğini öğrendik. Bu da sağ tarafın dengesiz olmasına neden oldu."

“Muhtemelen bunun tur zamanını olumsuz etkilediğini herkes biliyor, fakat olan şey buydu. Konu, hakemlere rapor edildi. Bu kapalı park sırasında kırılan şeyleri düzeltebildiğiniz durumdan ve tüm bu şeylerin geçmişte nasıl ele alındığından çok farklı.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Mercedes, diğer olaylarına aksine kendilerine herhangi bir tolerans tanınmamasından rahatsız olmaya devam ederken, Wolff takımın zamanını ve enerjisini buna harcamayacağını söyledi.

“Bunu geride bıraktık. Yarış çoktan bitti. Tabii ki Lewis'in sprint sıralama turlarıyla birlikte daha fazla puan almasını dilerdim. Fakat bu, geçmişte kaldı. Kurallar bence bir şekilde sıfırlandı ve artık hem bu hafta sonuna hem de sonraki yarışlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."