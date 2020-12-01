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Formula 1 / Son dakika

Şok haber: Hamilton'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

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Şok haber: Hamilton'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!
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Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre Lewis Hamilton'ın girdiği son COVID-19 testi pozitif çıktı ve İngiliz pilot kendisini tecrit etti.

Hamilton'ın bu hafta sonu yapılacak Sakhir GP'de yer almayacağı doğrulanırken, yerine geçecek ismin kim olacağı henüz belli değil.

Detaylar geliyor...

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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