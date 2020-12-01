Şok haber: Hamilton'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!
paylaşım
yorumlar
Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre Lewis Hamilton'ın girdiği son COVID-19 testi pozitif çıktı ve İngiliz pilot kendisini tecrit etti.
Hamilton'ın bu hafta sonu yapılacak Sakhir GP'de yer almayacağı doğrulanırken, yerine geçecek ismin kim olacağı henüz belli değil.
Detaylar geliyor...
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Şok haber: Hamilton'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
20 Kas 2020
Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?
Slayt Şov
Haberi dinle