Şok haber: Hamilton'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre Lewis Hamilton'ın girdiği son COVID-19 testi pozitif çıktı ve İngiliz pilot kendisini tecrit etti.

Hamilton'ın bu hafta sonu yapılacak Sakhir GP'de yer almayacağı doğrulanırken, yerine geçecek ismin kim olacağı henüz belli değil.

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