Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!

Son birkaç saattir Lewis Hamilton'ın girdiği COVID-19 testlerinin negatif çıktığı yönünde bilgiler vardı ve FIA, az önce kısa bir açıklama yaparak iddiaları doğruladı.

İngiliz pilot, Bahreyn GP'nin ardından kendisini kötü hissetmiş ve girdiği COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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