Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!
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FIA, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın son COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Son birkaç saattir Lewis Hamilton'ın girdiği COVID-19 testlerinin negatif çıktığı yönünde bilgiler vardı ve FIA, az önce kısa bir açıklama yaparak iddiaları doğruladı.
İngiliz pilot, Bahreyn GP'nin ardından kendisini kötü hissetmiş ve girdiği COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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paylaşım
yorumlar
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