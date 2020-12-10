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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!

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Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!
Ekleyen:
, Editör

FIA, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın son COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Son birkaç saattir Lewis Hamilton'ın girdiği COVID-19 testlerinin negatif çıktığı yönünde bilgiler vardı ve FIA, az önce kısa bir açıklama yaparak iddiaları doğruladı.

İngiliz pilot, Bahreyn GP'nin ardından kendisini kötü hissetmiş ve girdiği COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Detaylar geliyor...

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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