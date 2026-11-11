Formula 1 Sao Paulo GP

Hamilton’ın Brezilya’daki motor değişiminin nedeni ortaya çıktı

Ferrari, Brezilya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ın güç ünitesini iki kez değiştirmek zorunda kaldı. İtalyan basınına göre ikinci değişime, içten yanmalı motordaki bir hasar değil, hibrit sistemde sıcaklık değerleriyle bağlantılı bir arıza neden oldu.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 16:45

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari, São Paulo Grand Prix’si hafta sonunda Lewis Hamilton’ın aracında iki kez güç ünitesi değişikliğine gitti. İlk değişim planlı şekilde gerçekleştirilirken ikinci müdahale, üçüncü antrenman seansında yaşanan titreşim ve dumanın ardından acil olarak yapıldı.

İtalyan yayın organı Autoracer’ın haberine göre sorunun kaynağı, Hamilton’ın aracına takılan yeni içten yanmalı motorda değildi. Arıza, güç ünitesinin hibrit bölümünde meydana geldi ve sıcaklık değerleriyle bağlantılıydı.

Ferrari’nin bu sezon daha önce karşılaşmadığı belirtilen sorun, takımın hafta sonu planlarını değiştirmesine neden oldu.

Ferrari neden tüm güç ünitesini değiştirdi?

Arızanın yalnızca ilgili bileşenleri değiştirilerek giderilmesi de Hamilton için ciddi bir grid cezası anlamına gelecekti. Bu nedenle Ferrari, zaten kaçınılmaz hâle gelen ceza karşısında yalnızca arızalı parçaları değiştirmek yerine güç ünitesinin tamamını yenileme kararı aldı.

Değiştirilen bileşenlerin tamamı arızalı değildi. Ferrari, Interlagos'ta grid cezasının kesinleşmesini fırsata çevirerek diğer güç ünitesi parçalarını da yeniledi. Böylece sezonun son yarışlarında benzer sorunların tekrarlanma riskini azaltmayı hedefledi.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bu nedenle Brezilya'da yalnızca arızalı parçaların değişmesinden kaynaklanacak cezayla yetinmek yerine kapsamlı bir güç ünitesi değişikliğiyle karşı karşıya kaldı.

Ferrari'nin bu kararı, sezonun kalan yarışlarında Hamilton'ın güç ünitesinden kaynaklanabilecek yeni sorunların önüne geçme amacı taşıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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