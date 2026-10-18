Formula 1 Sao Paulo GP
Hamilton'ın Brezilya GP'de takacağı özel şapka tanıtıldı
Ferrari, Lewis Hamilton'ın 2026 Brezilya Grand Prix'sinde kullanacağı Brezilya temalı özel şapkasını tanıttı. Tasarım, yarış hafta sonundan birkaç gün önce satışa sunulacak.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 18 Eki 2026 08:30
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Ferrari, Lewis Hamilton'ın Brezilya Grand Prix'sinde takacağı özel şapkayı tanıttı. İtalyan takım, Puma ile birlikte 16 Ekim'de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda yeni tasarımı duyururken, taraftarların da şapkayı satın alabileceği tarihi açıkladı.
Takım, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın yeni şapkayla çekilmiş fotoğraflarına eşlik eden paylaşımında, "Lewis, Interlagos'ta Brezilya'dan küçük bir parçayı yanında taşıyacak. Yakında siz de sahip olabilirsiniz. 3 Kasım'da satışta." ifadelerini kullandı.
Brezilya bayrağının renklerinden ilham alan şapka, sarı ağırlıklı tasarımı ve altından yeşil rengin göründüğü eskitme detaylarıyla dikkat çekiyor. Ferrari logosu ön bölümde gümüş renkte yer alırken, siperliğin sağ ön tarafına da aynı renkte Puma logosu işlendi.
Hamilton, 2022 yılının kasım ayında Brezilya'nın fahri vatandaşlığını resmen almıştı. Tören sırasında duyduğu mutluluğu dile getiren Britanyalı sürücü, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu günü mümkün kılmak için büyük çaba gösteren herkese, burada bulunan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu vatandaşlık benim için gerçekten en büyük onur. Artık kendimi sonunda sizden biri gibi hissediyorum."
"2007'de buraya ilk geldiğimden beri gördüğüm sevgi, birlikte yaşadığımız deneyimler ve özellikle 2021'deki zafer mücadelesi sırasında beni desteklediğinizi bilmek, hayatımın en özel anlarından biriydi. Birlikte ilerlemeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Bu onuru Ayrton Senna'ya, ailesine, arkadaşlarına ve taraftarlarına adamak istiyorum. Beş yaşındayken Ayrton'ı ilk kez yarışırken gördüm ve o an onun gibi bir dünya şampiyonu olmak istediğimi anladım."
"Brezilya'yı da o zaman tanımaya başladım. FIFA oynarken Brezilya'yı seçiyordum! Ama asıl önemlisi, onun gözünden Brezilyalıların ne kadar tutkulu olduğunu, ülkelerine duydukları sevginin ve bağlılığın ne kadar derin olduğunu ve bu ülkenin ne kadar güzel olduğunu gördüm. Burada daha fazla zaman geçireceğim için çok heyecanlıyım."
2026 Brezilya Grand Prix'si, 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
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- Motorsport.com Ekibi
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