Hamilton'ın başı daha şimdiden FIA ile dertte mi?

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FIA, sürücülerin araç kullanırken herhangi bir takım takmasını yasaklamış ve bu kuralı 2022 yılında daha da ciddi uygulamaya başlamıştı. Sürücülerin evlilik yüzükleri ve vücutlarında yer alan piercingler de takı olarak kabul ediliyor.

Hamilton'ın vücudunda piercingler var ve kurallar çıkarmasını söylese de, İngiliz pilot bunu yapmıyor. Bunun temel sebebi, bunların ameliyatla vücudundan çıkarılması gerektiği gibi görünüyor.

Konu geçen yılın sonunda kapanmış gibiydi ancak 2023 F1 sezonu öncesinde Hamilton'ın adı yine FIA belgelerinde yer aldı.

Bugün yayınlanan bir açıklamaya göre Mercedes, Hamilton'ın vücudunda takı olmadığı yönünde herhangi bir doğrulamada bulunamadı. Bu da İngiliz pilotun hâlâ piercinglerini çıkarmadığını gösteriyor.

FIA'nın belgesinde sürece nasıl devam edileceği belirtilmedi fakat uyarı alma ihtimali mevcut.

Esasen FIA, bu konuya Romain Grosjean'ın yaptığı büyük kaza sonrası odaklandı. Araştırmalara göre sürücülerin vücudundaki herhangi bir takı, bir tür yangın durumunda sürücüye zarar verebilir.

Ancak bazı sürücüler inançlarından ötürü bu riski almayı seçiyorlar.