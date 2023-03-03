Hamilton'ın başı daha şimdiden FIA ile dertte mi?
Lewis Hamilton'ın FIA'nın takı yasağına uymadığı ortaya çıktı. Bu nedenle 2022 sezonunun en tuhaf hikayelerinden birisi bu yıl da devam edebilir.
FIA, sürücülerin araç kullanırken herhangi bir takım takmasını yasaklamış ve bu kuralı 2022 yılında daha da ciddi uygulamaya başlamıştı. Sürücülerin evlilik yüzükleri ve vücutlarında yer alan piercingler de takı olarak kabul ediliyor.
Hamilton'ın vücudunda piercingler var ve kurallar çıkarmasını söylese de, İngiliz pilot bunu yapmıyor. Bunun temel sebebi, bunların ameliyatla vücudundan çıkarılması gerektiği gibi görünüyor.
Konu geçen yılın sonunda kapanmış gibiydi ancak 2023 F1 sezonu öncesinde Hamilton'ın adı yine FIA belgelerinde yer aldı.
Bugün yayınlanan bir açıklamaya göre Mercedes, Hamilton'ın vücudunda takı olmadığı yönünde herhangi bir doğrulamada bulunamadı. Bu da İngiliz pilotun hâlâ piercinglerini çıkarmadığını gösteriyor.
FIA'nın belgesinde sürece nasıl devam edileceği belirtilmedi fakat uyarı alma ihtimali mevcut.
Esasen FIA, bu konuya Romain Grosjean'ın yaptığı büyük kaza sonrası odaklandı. Araştırmalara göre sürücülerin vücudundaki herhangi bir takı, bir tür yangın durumunda sürücüye zarar verebilir.
Ancak bazı sürücüler inançlarından ötürü bu riski almayı seçiyorlar.
Verstappen: "Aracın ne kadar hızlı olduğunu bu hafta sonu göreceğiz"
2023 F1 sezonu: Hangi pilot hangi kaskla yarışacak?
Son Haberler
Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"
Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi" Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"
F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!
F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı! F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!
Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2! Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor
Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.