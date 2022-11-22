Hamilton'ın baş mekanikeri Divey, Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor

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Yas Marina padoğundaki söylentiler, Lewis Hamilton'ın 2016'dan bu yana baş mekanikeri olarak görev alan Nathan Divey'nin önümüzdeki sezondan itibaren Ferrari'ye geçeceği yönünde.

Son zamanlarda Red Bull ve Ferrari'nin, Mercedes'in önemli çalışanlarına teklifler yaptığını ve onları kadrolarına kattığını görmüştük. Bu trend, yakın zamanda duracak gibi durmuyor. Yas Marina padoğundaki birçok kaynak, Divey'nin Ferrari'ye geçmesine kesin gözüyle bakıyor.

Divey'nin Ferrari'deki rolünün ne olacağı konusunda net bir bilgi yok ancak tecrübeli ismin, Ferrari'de de baş mekaniker olması beklenmiyor ve Mercedes'teki rolünden farklı bir alanda görev alacağı düşünülüyor.

Divey, F1'de şu ana kadar sadece Mercedes'le ve Alman ekip "Mercedes" adını almadan önceki takımlarla (Honda, Brawn GP) çalıştı.

Divey, F1 kariyerine 2005 yılında BAR-Honda ile başladı. Takım, 2007 yılında adını Honda'ya çevirdi. 2009 yılı öncesinde ise ekonomik krizden dolayı Honda spordan çekildi ve "Honda", Brawn Racing'e dönüştü.

Divey, Honda'da geçirdiği 2005, 2006, 2007 ve 2008 sezonlarında Jenson Button'ın 2 numaralı mekanikeriydi. 2009 yılında takımın Brawn GP'ye dönüşmesiyle birlikte Divey, Rubens Barrichello'nun baş mekanikeri olarak görev yaptı.

Brawn GP 2009'da iki şampiyonayı da kazandı ve Divey, bu özel ekibin bir parçasıydı. Brawn GP, 2010 yılında Mercedes fabrika takımına dönüştü.

Divey, Mercedes'te 2010-2015 yılları arasında Nico Rosberg'in baş mekanikeri olarak çalıştı. 2016'da ise garajın diğer tarafına geçti ve Lewis Hamilton'ın baş mekanikeri oldu.

Kafanızda "2010'dan bu yana Rosberg'le çalışan Divey, 2016'da neden Hamilton'ın tarafına geçti?" şeklinde soru işaretleri oluşabilir ancak bu karar Divey'nin değildi. Toto Wolff tarafından alınmış bir karardı.

2014 ve 2015 yılında takım içinde yaşanan sert mücadelelerin ardından, garajda Rosberg ve Hamilton'ın ekibi arasında da gerginlik artmıştı ve Mercedes garajı içerisinde sanki iki farklı takım çalışıyormuş gibi bir hava vardı.

Wolff, garajın içerisinde iki farklı takım çalışıyormuş gibi bir ortam olmasından hoşlanmamıştı ve 2015'in sonunda Rosberg ile Hamilton'ın ekiplerini değiştirmişti.

Böylelikle Divey, 2016'dan itibaren Hamilton'ın baş mekanikeri oldu ve bu sezonun sonuna kadar da İngiliz pilotla çalıştı. 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında da Hamilton'la şampiyonluklar yaşadılar.

Hamilton, 2016'da Divey gelmeden önce Michael Schumacher'in Mercedes'teki döneminden kalan ekibiyle çalışıyordu.

Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Nathan Divey'i omuzlarına alıyorlar, 2019 Fransa GP Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images