Formula 1

Hamilton'ın babası, Portimao'da Verstappen'in garajında görüntülendi

Lewis Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, GT World Challenge Europe sezon finalinde Max Verstappen Racing'in garajını ziyaret etti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 14:30

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Anthony Hamilton

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Formula 1'deki yarışlar arasındaki boşluğu GT yarışlarıyla değerlendirirken Portimao'da sürpriz bir ziyaretçiyle karşılaştı.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, GT World Challenge Europe sezon finali öncesinde Verstappen Racing garajında görüntülendi.

Verstappen'in kullandığı 3 numaralı Mercedes-AMG GT3, sıralama turlarında yapılan hatalı bir ayar değişikliği nedeniyle ön splitter'ının zemine sürtmesi sonucu yoğun kıvılcımlar çıkardı. Bu durum, Verstappen Racing'in sıralama turlarını 15. sırada tamamlamasına yol açtı.

Cezaların ardından yarışa 13. sıradan başlayan ekipte ilk bölümü Ben Barnicoat üstlendi. Barnicoat, aracı ilk bölümün sonunda yedinciliğe kadar yükseltti ve direksiyonu Chris Lulham'a devretti.

Lulham da yükselişini sürdürürken 8. virajda Luca Stolz'un kullandığı başka bir Mercedes'e karşı agresif bir iç atak yaptı. İki otomobil temas ederken Stolz spin attı. Hakemler olay nedeniyle Lulham'a geçiş cezası verdi ve bu ceza, Verstappen Racing'in galibiyet umutlarına büyük darbe vurdu.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Lulham, dört kez dünya şampiyonu Verstappen'e aracı devretmeden kısa süre önce cezasını çekti. Yarışın bitimine 45 dakika kala direksiyona geçen Hollandalı sürücü piste 24. sırada döndü ve damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Verstappen direksiyona geçmeden önce Anthony Hamilton, Verstappen Racing garajında dikkat çekti. Portekiz'le uzun süredir bağlantısı bulunan Hamilton, yarış başlamadan önce GT World Challenge organizasyonunun başındaki Stéphane Ratel ile de sohbet etti.

Portekiz'deki atmosfer hakkında konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Harika bir deneyim. Ne muhteşem bir organizasyon! Portekiz'de bu kadar çok insanı görmek çok güzel."

"Aslında son 25 yıldır burada bir evim var. Burası benim için hemen yanı başımda sayılır; ikinci evim gibi."

Lewis Hamilton'ı desteklemek için zaman zaman Formula 1 yarışlarına da katılan Anthony Hamilton'a, start gridi üzerinde bulunmanın kendisinde hâlâ aynı heyecanı yaratıp yaratmadığı soruldu.

"Her zaman heyecan veriyor ve burada olmak güzel."

"Burada Valentino Rossi ile biraz sohbet ettim. Max'le konuştum ve alt serilerde birlikte yükseldiğimiz birçok sürücüyle konuştum. Gerçekten çok heyecan vericiydi."

Belirli bir sürücüyü desteklemek için gelmediğini vurgulayan Hamilton, Verstappen'in garajına neden uğradığını da açıkladı.

"Açıkçası herkesi destekliyorum."

"Max'i takip edeceğim çünkü sanırım arkalardan bir yerden başlayacak. Bence ilginç bir yarış olacak."

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- Motorsport.com Ekibi

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