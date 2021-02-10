Hamilton'ın babası Anthony: "Lewis'in hedefi şampiyonluk rekoru değil"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl kariyerindeki yedinci Formula 1 dünya şampiyonluğunu yakaladı ve Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekoruna ortak oldu.

İngiliz pilot, dün itibariyle Mercedes'le olan kontratını bir yıl daha uzattı ve eğer 2021'de şampiyon olursa, şampiyonluk rekorunun tek sahibi olacak.

Mercedes döneminde pek çok Formula 1 rekorunu eline geçiren Hamilton, şu anda en çok yarış kazanan, en çok podyuma çıkan ve en çok pole pozisyonu alan pilot konumunda yer alıyor.

Mercedes'in baskınlığı düşünüldüğünde, Hamilton'ın bu rekorları daha da ileri taşıma ihtimali son derece yüksek görünüyor.

İngiliz radyo kanalı talkSPORT'un konuğu olan Anthony Hamilton, oğlunun Formula 1'de devam etme kararını değerlendirdi.

Anthony, "Lewis ve Mercedes'in uzun süredir devam eden oldukça iyi bir ilişkisi var. Sadakatin günümüzde çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu yıl birlikte çalışmaya devam edeceklerini görmek güzel."

"Bana sorarsanız Lewis'in en önemli hedefi şampiyonluk rekoru değil."

"Artık yaşlandığını fark ediyor ve yapmak istediği başka şeyler var. Hayat sadece bir yarıştan ibaret değil. Şimdilik sözleşmesini mutlu bir şekilde bir yıl daha uzattı." dedi.