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Hamilton'ın ayrılmasıyla Bottas, Mercedes'e dönebilir mi?

2025 itibariyle Lewis Hamilton'ın takımdan ayrılacağının bildirilmesinin ardından Mercedes koltuğunu dolduracak kişi eski takım arkadaşı Valtteri Bottas olabilir mi?

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Lewis Hamilton, Mercedes Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes

Lewis Hamilton'ın 2025'ten itibaren rakip Ferrari'ye katılacağının açıklanmasının ardından, sekiz kez Takımlar Şampiyonu olan Mercedes'te büyük bir pilot boşluğu oluşacak.

Bu durumda George Russell'ın yeni bir takım arkadaşına ihtiyacı olacak, peki bu kişi Mercedes'te yerine geçtiği pilot olabilir mi?

Mercedes'in zaferlerinde önemli bir rol oynayan Bottas, 2017-2021 yılları arasında Hamilton'la birlikte yarıştı ve bu süre zarfında Mercedes'in beş şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu.

Bottas 2021'in sonunda takımdan ayrıldı ve yerine Russell getirildi, ancak belki de Mercedes bölümü Bottas için henüz bitmemiştir.

Bottas, Instagram'daki hikayesinde Mercedes takımının evi olan Brackley'de dart oynarken çekilmiş bir fotoğrafını ve telefonunun yanında yer aldığı bir başka sosyal medya paylaşımını paylaştı. Takım patronu Wolff'tan telefon bekliyor olabilir mi?

Bottas ve Mercedes yollarını ayırdıklarında, Wolff'un Mercedes takımının son videosunda konuşurken 10 kez Grand Prix kazanan Bottas'a kapıyı açık tutması da bunu doğruluyor.

Wolff'un "Belki Alfa Romeo ile biraz izne çıkarsın ve sonra kariyerine kaç tane daha [galibiyet] ekleyebileceğimize bakarız" önerisine Bottas şu yanıtı vermişti: "Bu sporda önünüze ne çıkacağını asla bilemezsiniz."

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