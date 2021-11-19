Hamilton'ın arka kanadı, 3 kat daha fazla kuvvet uygulanan testten başarıyla geçmiş

Türkiye, Amerika ve Meksika Grand Prix'lerinde Max Verstappen'in arkasında kalan Hamilton ve Mercedes için Brezilya Grand Prix'si oldukça önemliydi.

Brezilya GP öncesinde, Hamilton ile Verstappen arasındaki puan farkı 19'du ve eğer Verstappen bu yarışı da kazansaydı, gelecek yarışların tümünde sadece 2. olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşabilecekti.

Mercedes ve Hamilton için çok önemli olan bu yarış öncesinde Red Bull, 2018 ve 2019 yıllarında oldukça güçlü olduğu Interlagos pistinde yeniden favori olarak gösteriliyordu.

Hamilton'ın içten yanmalı motorunu değiştirdiği ve 5 sıralık bir grid cezası aldığı haberinin de gelmesi üzerine birçok kişi Red Bull galibiyetine kesin gözüyle bakmaya başlamıştı.

Hamilton ve Mercedes, hafta sonuna çok iyi başladı ve 1. antrenman turlarını domine etmeyi başardı. Aynı akşam gerçekleştirilen sıralama turlarında da Hamilton ve Mercedes'in açık üstünlüğü söz konusuydu.

İngiliz pilot, en yakın rakibinden neredeyse yarım saniye daha hızlı bir şekilde en hızlı isim oldu ki bu fark, bu sezon pole pozisyonundaki kişinin kuru zeminde attığı en büyük farktı.

Ancak sıralama turlarının ardından FIA tarafından gönderilen bir bültende FIA teknik delegesi Jo Bauer, Hamilton’ın aracındaki DRS’de bir teknik direktif ihlali olduğunu belirtti.

Kurallara göre DRS konseptini oluşturan iki kanat plakasının arasındaki boşluk, maksimum 85mm olabilirdi ve Hamilton'ın arka kanadının bu kuralı ihlal ettiği belirtildi.

Bu ihlalin hakemlere bildirilmesinden yaklaşık 18 saat sonra, konu hakkında nihai bir karara varıldı ve Hamilton, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarından ihraç edildi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Brezilya Grand Prix'sinin ardından, sıralama turlarından diskalifiye edilmelerine neden olan süreç hakkında konuşan Mike Elliott, kurallara uymayan arka kanatlarını daha önce test ettiklerini dile getirdi. Elliott ayrıca, arka kanatlarını test ederken, FIA'nın testlerinde uyguladığı kuvvettin 3 katı kadar daha fazla kuvvet uyguladıklarının altını çizdi.

"Neden diskalifiye edildiniz?' sorusunun basit cevabı şu: Geçmemiz gereken bir testi geçemedik. Aslında durum bundan biraz daha karmaşık."

"Regülasyonların içerisinde iki şey yer alıyor: Birincisi teknik regülasyonlar. Bu, bizim takip etmemiz kurallardan oluşuyor. İkincisi ise teknik direkfitler. Teknik direktifler, FIA tarafından takımlara gönderiliyor ve genel olarak, teknik regülasyonlarda belirtilen kuralları nasıl denetleyeceklerini açıklıyor."

"Bizim durumumuza bakacak olursak; arka kanadın bir ana parçası var ve bir de flap var. Kural, bu ikisi arasında minimum bir boşluk olması gerektiğini ve DRS açıldığında da maksimum bir boşluk olması gerektiğini belirliyor. DRS açıldığında, bu iki kanat arasında olabilecek maksimum boşluk 85 milimetre kadar."

"Bu regülasyonlar içerisinde yazılı ve bu, aslında başarıyla geçtiğimiz bir kural."

"Aradaki boşluk 85 milimetreden fazla değildi. Yani teknik regülasyonlara takılmadık, aslında biz teknik direktifleri geçemedik."

"Aradaki fark ne? Teknik direkfitte, DRS açıldığında aradaki boşluğu nasıl ölçeceklerini detaylı bir biçimde anlatıyorlar. DRS açıldığında oluşan boşluğa 85 milimetrelik bir daire sokuyorlar ve 10N kuvvetinde bir güç uygulandığında bu 85 milimetrelik dairenin o boşluktan geçmesi gerekiyor."

"Biz bu testi arka kanadın genelinde geçtik ancak testi geçemediğimiz ufak bir alan vardı."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Bu duruma baktığımızda, elbette araçlarımızın her zaman legal olmasını istiyoruz ve bu tarz cezalar almak istemiyoruz."

"Bu yüzden, kanatlarımızı T&D (test ve gelişim) bölümünde test ediyoruz. Bu testlerde FIA'nın testleriyle aynı yöntemleri kullanıyoruz ama çok daha fazla kuvvet uyguluyoruz, 30N (FIA 10N kullanıyor) kullanıyoruz ve kendi testlerimizi geçiyoruz."

"O hafta sonu yarışacağımız piste geldiğimizde kanatlarımızı orada da test ediyoruz. Yani Çarşamba ya da Perşembe sabahı bütün bu testleri uyguluyoruz ve [ihraç edilen kanat] bu testlerden de geçmişti. Bu kanadın daha önceki yarışlarda da testlerden başarıyla geçtiğini biliyoruz."