Hamilton'ın aracı Spa'daki kazada 45G güce maruz kalmış

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7 kez Dünya Şampiyonu Hamilton, Spa-Francorchamps'taki yarışın ilk turunda Les Combes virajında Alonso ile pozisyon mücadelesi verirken temas yaşamıştı.

Hamilton bir süre yola devam etse de aracındaki su basıncında ani düşüş oldu ve çok geçmeden Hamilton'a aracını durdurması yönünde talimat verildi.

Kazada FIA'nın tıbbi uyarı işareti de sinyal verdi, bu yüzden Hamilton'ın kendisinde bir şey olmasa bile tıbbi merkezi ziyaret etmesi gerekiyordu. Hamilton bunu yapmayınca hakemler tarafından uyarı aldı.

Daha önce de söylediğimiz gibi Hamilton'ın kazaya karışan güç ünitesi, iyi durumda olup olmadığı görülmek için Mercedes'in Brixworth'deki fabrikasına gönderildi. O güç ünitesi yeni olduğu için, hasar almış olması halinde Hamilton yeni bir güç ünitesine geçmek zorunda kalacak ve grid cezası alacak.

Mrcedes'in Strateji Direktörü James Vowles, "Büyük bir kazaydı. SDR kayıt cihazında 45G güç ölçüldü. Bu, dikey olarak çok büyük bir yüktü."

"O, iyi olacaktır. Zandvoort'ta savaşmaya dönecektir. Bence öncelikle o hüsrana uğradı, çok hızlı bir yarış aracına sahip olduğu ve bir podyumun mümkün olduğunu bildiği için hüsrana uğradı ama hepimiz gibi o da savaşmak ve ilerlemeye devam etmek için burada." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, cuts across a corner after contact with Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Motorsport Images

Vowles, Spa'daki aracın güç ünitesi ve vites kutusu dışında diğer parçalarının da kontrol edildiğini söyledi.

Vowles, "İnternet üzerinde aracın ne kadar yükseğe çıktığını ve yere nasıl indiğini gösteren yeteri kadar fotoğraf var. Kazanın şiddeti büyüktü."

"Aracın yere çarpmasından hemen sonra fark ettiğimiz şey, soğutma sıvısı kaybıydı. Alonso'nun araç üstü kamerasından gerçekten de soğutma sıvısının ona doğru uçtuğunu görebiliyorduk ve ardından sıcaklıkların oldukça hızlı bir şekilde yükseldiğini görmeye başladık ve bu onu yolda durdurmamızın başlıca nedeniydi."

"Tüm bileşenleri incelemek birkaç gün sürecek ve açıkçası süspansiyon bileşenlerine ve vites kutusuna aşırı yüklemeler yapacağız. Zandvoort'tan önce nelerin gerekli olduğunu tam olarak anladığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Vowles ayrıca Mercedes'in her ne kadar sıralamalarda gerisinde kalsa da yarış performansı olarak Ferrari'yle aynı tempoyu tutturduğunu söyledi.

Vowles, "Yarış hızına veya sıralama hızına öncelik verme açısından yaptığınız şeyin yaklaşımı ve felsefesinin, iki takım arasında farklı olabileceğini düşünüyorum."

"Açıkçası rakamlar büyük ve onlar normalde gördüğümüzden daha hızlı. Normalde farkın 0.1, 0.2 sn olmasını beklersiniz, bir saniye olmasını değil."

"Diyebileceğimiz şey, yarış içerisinde lastik aşınması konusunda onlara karşı avantaj kazanıyoruz. Yani, aşınmanın nedenleri arasında lastiklerin nasıl kullanıldığı ve araç performansı olabilir."

"Ve sahip olduğumuz önyargı, yarışta puan kazanma eğilimidir. Ancak açık bir şekilde sıralama pozisyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor çünkü orada sadece Ferrari'ye göre kıyaslama yapmıyoruz, sıralama koşullarında McLaren ve Alpine'le de yarışıyoruz."

"Ve en önde yarışmak, bu sezon ilk galibiyetimizi almak için sıralama performansımızın şu ana göre geliştiğinden emin olmalıyız. Bu sadece bu yarışta geçerli değil, tüm sezon boyunca aradığımız şeydi. Tüm sezon boyunca bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.