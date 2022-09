Hamilton'ın aracı Spa'daki kazada 45G güce maruz kalmış

7 kez Dünya Şampiyonu Hamilton, Spa-Francorchamps'taki yarışın ilk turunda Les Combes virajında Alonso ile pozisyon mücadelesi verirken temas yaşamıştı.

Hamilton bir süre yola devam etse de aracındaki su basıncında ani düşüş oldu ve çok geçmeden Hamilton'a aracını durdurması yönünde talimat verildi.

Kazada FIA'nın tıbbi uyarı işareti de sinyal verdi, bu yüzden Hamilton'ın kendisinde bir şey olmasa bile tıbbi merkezi ziyaret etmesi gerekiyordu. Hamilton bunu yapmayınca hakemler tarafından uyarı aldı.

Daha önce de söylediğimiz gibi Hamilton'ın kazaya karışan güç ünitesi, iyi durumda olup olmadığı görülmek için Mercedes'in Brixworth'deki fabrikasına gönderildi. O güç ünitesi yeni olduğu için, hasar almış olması halinde Hamilton yeni bir güç ünitesine geçmek zorunda kalacak ve grid cezası alacak.

Mrcedes'in Strateji Direktörü James Vowles, "Büyük bir kazaydı. SDR kayıt cihazında 45G güç ölçüldü. Bu, dikey olarak çok büyük bir yüktü."

"O, iyi olacaktır. Zandvoort'ta savaşmaya dönecektir. Bence öncelikle o hüsrana uğradı, çok hızlı bir yarış aracına sahip olduğu ve bir podyumun mümkün olduğunu bildiği için hüsrana uğradı ama hepimiz gibi o da savaşmak ve ilerlemeye devam etmek için burada." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, cuts across a corner after contact with Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Motorsport Images