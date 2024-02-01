Hamilton'ın ani ayrılığı, Mercedes'i zor duruma düşürür mü? Seçenekler kimler?

Hamilton geçen yaz Mercedes ile 2024 ve 2025 yılları için iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı ancak fikrini değiştirmesi durumunda olağan çıkış maddeleri için açık bir alan bıraktı.

Ferrari'nin Charles Leclerc'in yeni sözleşmesini onaylaması ancak Carlos Sainz'a benzer bir uzatma verme konusunda ayak sürümesi, Hamilton'ın ihtimaller arasında olması nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

Her ikisi de takım patronu Fred Vasseur'ün eski öğrencileri olan Leclerc ve Hamilton ile Ferrari, Red Bull'u alt etmeyi hedefliyor. Sainz, eski takım patronu Mattia Binotto'nun bir hamlesiydi.

Ancak bu gelişme aynı zamanda Mercedes'te çok uygunsuz bir zamanda bir boşluk bıraktı.

Hamilton'ın hamlesi daha önce gerçekleşmiş olsaydı, Mercedes'in sürücü piyasasında oynayabileceği daha fazla seçeneği olabilirdi. Ancak Hamilton'ın şok hamlesinden önce, önemli isimler anlaşmalarını uzattığı için Mercedes pek istemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

McLaren'in ikilisi yeni anlaşmalarla sürücü piyasasından çekildi Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilotun 2025'ten itibaren partneri olacak Leclerc'in adı getiğimiz dönemde Mercedes ile ciddi bir şekilde anılmıştı. Max Verstappen'in Red Bull'da kalmaya kararlı olduğu düşünülürse, 2025'te kendini kanıtlamış çok fazla isim yok.

Mercedes, McLaren'den Lando Norris ve Oscar Piastri ikilisine iyi bir gözle bakabilirdi onlar da mevcut takımlarıyla anlaşma yenilediler.

Peki, Mercedes başka kimler için harekete geçebilir?

Sosyal medyada, FRECA'da şampiyonluk kazandığı tek bir sezonun ardından gençler merdiveninde hızlı bir şekilde ilerledikten sonra bu yıl Formula 2'ye giriş yapan Mercedes'in dahi çocuğu Andrea Kimi Antonelli ile ilgili ilk heyecan vardı.

Ancak F1'de Kimi Raikkonen ve Verstappen gibi emsaller olsa bile, şu anda 17 yaşında olan bu gencin yarış araçlarında sadece üç yıl geçirdikten sonra terfi ettirilmesi hayalci ve Mercedes'in önceki genç sürücü politikasına aykırı görünüyor.

George Russell, F2 şampiyonluğunun ardından, ana takımına yeniden katılmadan önce üç sezon boyunca Williams'ta deneyim kazandı. Antonelli bu sene F2'de verdiği sözü (şampiyonluk) hemen yerine getirse bile, benzer bir hamle yıldız adayının uzun vadeli kariyeri için daha faydalı olabilir.

Peki, Russell-Antonelli Mercedes'in geleceği olarak görülüyorsa, o zaman en azından 2025 ve 2026 yılları için geçici olarak kimle anlaşılabilir?

Son yıllarda yıldızı parlayan bir serbest sürücü varsa o da Williams'tan Alex Albon olmalı. Red Bull'a erken terfi ederek yandığı döneme kıyasla şimdi çok daha güçlü bir sürücü olan Albon, Williams'ın toparlanma sürecinde önemli bir rol oynadı.

Williams'ı 2023'te takımlar şampiyonasında 10'unculuktan yedinciliğe yükselten Albon, takımın 28 puanının biri hariç hepsini topladı ve gelişen liderlik özellikleriyle övgü topladı.

27 yaşında olan ve F1'deki en güçlü sezonunu geride bırakan Albon'un hız ve olgunluk karışımı onu akıllıca bir aday haline getirecektir. Russell ve Albon'un uzun süreli dostlukları Mercedes'e uyumlu bir eşleşme sağlamaya yardımcı olabilir.

Geçen yıl Motorsport.com tarafından süresi dolan anlaşması sorulduğunda Albon, "Kendimi açık tutmak için kendime güvenim olduğunu düşünüyorum."

Alex Albon'un Williams'taki formu onu Hamilton'ın yerine iyi bir seçenek haline getirebilir Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

"Tamamen dürüst olmak gerekirse, bu takımı görmek ve bu takımı ileriye taşıyan bir ekibin parçası olmak istiyorum. Sözleşmem bitene kadar kendimi tamamen takıma adadım."

"Ama aynı zamanda 27 yaşındayım ve kariyerimin iyi bir bölümünde olduğumu hissediyorum. Bir yıl daha geçerse 28, 29 ve yakında 30 yaşıma gireceğim."

"Kendime galibiyetler ve podyumlar için mücadele edebilme şansı vermek istiyorum. Ve mesele şu ki, o zaman ve o süre içinde bu takımı o takım haline getirebilecek miyiz?" demişti.

Yarış kazanma geçmişi olan bir başka güvenli isim de Hamilton'ın yerini alacağı Carlos Sainz.

Sainz, Ferrari'den takım arkadaşı Leclerc ile 2023'te oldukça eşit bir şekilde mücadele etti ve her iki sürücü de benzer puan sayılarında sona ermeden önce baskın dönemlerin tadını çıkardı. İspanyol pilotun Singapur'da Ferrari'ye Red Bull dışındaki tek galibiyetini hediye eden kurnaz zaferi, onu Mercedes ya da başka bir takım için pragmatik bir aday haline getirecek yarış zekasının da altını çizdi.

Hamilton'ın sansasyonel hamlesinin tozu dumanı dağılırken, Sainz'ın menajeri muhtemelen Mercedes'in patronu Toto Wolff ile doğrudan bir takas için telefonda görüşüyor olacak.

Üçüncü ve belki de daha az olası bir seçenek ise Wolff'un diğer eski öğrencilerinden biriyle ilişkisini yeniden canlandırmak olabilir. Russell, Hamilton'ın varisi olarak gösterilmeden önce, Esteban Ocon Wolff'un ve Mercedes'in gelecek için en önemli adamıydı.

Ocon Mercedes için beklenmedik bir hedef olabilir mi? Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fransız pilot önce Manor ve ardından Force India/Racing Point'te mücadele ederken daha sonra Alpine olan Renault ile anlaşarak Mercedes ailesinden ayrıldı. Öncesinde Mercedes'in yedek pilotuydu.

Ocon'un Brackley'deki etkisinin ne kadar yüksek olduğu tam olarak belli değil ancak Albon ile aynı yaşta olan ve Macaristan'da etkileyici bir yarış galibiyeti elde eden Ocon, en azından Antonelli hazır olana kadar Mercedes'in ilgisini çekebilecek benzer bir gençlik ve deneyim karışımı sunuyor.

Serbest oyuncu seçenekleri arasında en dikkat çekici imza, iki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso olacak. 2023 sezonunda sekiz podyumla dikkat çekici bir performans sergileyen Alonso'nun Aston Martin'le olan sözleşmesi de sona erecek.

Alonso 2025 sezonunun başında 43 yaşında olacak olsa da, bir dünya şampiyonunun yerine bir başkasını getirmek Mercedes için büyüleyici bir olasılık olabilir.

Ancak Hamilton'ın bomba hamlesi, F1 sözleşmelerinin çoğu zaman göründükleri kadar su geçirmez olmadıklarını hatırlatıyor. Kim bilir belki de Mercedes büyük bir ismi ikna etmenin ve kendi transfer şokunu yaratmanın bir yolunu bulur.