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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

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Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"
Ekleyen:
, Şef Editör

Lewis Hamilton, Mercedes'in ortaklarından INEOS'un hazırladığı videoda kendisine sorulan birçok soruya Türkiye GP şeklinde cevap verdi.

INEOS'tan Tom Crotty, Hamilton'a 2020'yle alakalı 6 soru sordu ve bu sorulara tek kelimeyle cevap vermesini istedi.

Sorulan sorular "Favori yarış, en zor yarış, en iyi performans, en zorlu hafta sonu, pist üstündeki en zorlu mücadele, favori anın" şeklinde oldu.

Hamilton bu sorulardan favori yarış, en zor yarış, en iyi performans ve en zor hafta sonu sorularının hepsine birden "Türkiye" şeklinde cevap verdi ve görünüşe göre kendisi de böyle cevaplar vermeyi beklemiyordu.

Pist üstündeki en zorlu mücadele sorusunu "Türkiye'de pek mücadele eden kimse yoktu"  şeklinde geçiştirirken, favori anın sorusuna ise "Avusturya'daki yağmurlu sıralama turu" şeklinde cevap verdi.

Hamilton böylece 6 kısa cevaplı sorunun 5'ine Türkiye şeklinde cevap vermiş oldu. 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Abdullah Çelik

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