Hamilton'ın 2007'den bu yana devam eden galibiyet serisi sona erdi
Lewis Hamilton, 2022 yılında kariyerinin en zorlu sezonlarından birisini geride bıraktı ve kariyerinin başından bu yana devam eden birkaç serisi sona erdi.
İngiliz pilot, 2007 yılında Formula 1'e adım atmış ve o günden bu yana sadece McLaren ve Mercedes ile yarışmıştı.
Hamilton, zorlu geçen bazı yıllara rağmen her sezon en az bir galibiyet almayı başardı.
Fakat İngiliz pilot için bu seri, 22 yarışlık sezonu galibiyetsiz tamamladığı 2022 yılı itibariyle sona erdi.
Hamilton'ın her sezon en az bir pole pozisyonu alma serisi dün itibariyle sona ermişti. Böylelikle bu iki önemli rekor 2022 yılında noktalandı.
Sezonu altıncı sırada tamamlayan Hamilton, kariyerinin en kötü sonucunu elde ederken, Nico Rosberg ve Jenson Button'dan sonra ilk kez bir takım arkadaşına mağlup oldu.
Hamilton'ın kariyer istatistikleri:
|Yıl
|Takım
|Motor
|Klasman
|Yarış
|Zafer
|Pole pozisyonu
|En hızlı tur
|Podyum
|Puan
|Ortalama Puan
|2022
|Mercedes
|Mercedes
|6
|22
|2
|9
|240
|10.91
|2021
|Mercedes
|Mercedes
|2
|22
|8
|5
|6
|17
|387.50
|17.61
|2020
|Mercedes
|Mercedes
|1
|16
|11
|10
|6
|14
|347
|21.69
|2019
|Mercedes
|Mercedes
|1
|21
|11
|5
|6
|17
|413
|19.67
|2018
|Mercedes
|Mercedes
|1
|21
|11
|11
|3
|17
|408
|19.43
|2017
|Mercedes
|Mercedes
|1
|20
|9
|11
|7
|13
|363
|18.15
|2016
|Mercedes
|Mercedes
|2
|21
|10
|12
|3
|17
|380
|18.10
|2015
|Mercedes
|Mercedes
|1
|19
|10
|11
|8
|17
|381
|20.05
|2014
|Mercedes
|Mercedes
|1
|19
|11
|7
|7
|16
|384
|20.21
|2013
|Mercedes
|Mercedes
|4
|19
|1
|5
|1
|5
|189
|9.95
|2012
|McLaren
|Mercedes
|4
|20
|4
|7
|1
|7
|190
|9.50
|2011
|McLaren
|Mercedes
|5
|19
|3
|1
|3
|6
|227
|11.95
|2010
|McLaren
|Mercedes
|4
|19
|3
|1
|5
|9
|240
|12.63
|2009
|McLaren
|Mercedes
|5
|17
|2
|4
|5
|49
|2.88
|2008
|McLaren
|Mercedes
|1
|18
|5
|7
|1
|10
|98
|5.44
|2007
|McLaren
|Mercedes
|2
|17
|4
|6
|2
|12
|109
|6.41
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