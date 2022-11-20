Hamilton'ın 2007'den bu yana devam eden galibiyet serisi sona erdi

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İngiliz pilot, 2007 yılında Formula 1'e adım atmış ve o günden bu yana sadece McLaren ve Mercedes ile yarışmıştı.

Hamilton, zorlu geçen bazı yıllara rağmen her sezon en az bir galibiyet almayı başardı.

Fakat İngiliz pilot için bu seri, 22 yarışlık sezonu galibiyetsiz tamamladığı 2022 yılı itibariyle sona erdi.

Hamilton'ın her sezon en az bir pole pozisyonu alma serisi dün itibariyle sona ermişti. Böylelikle bu iki önemli rekor 2022 yılında noktalandı.

Sezonu altıncı sırada tamamlayan Hamilton, kariyerinin en kötü sonucunu elde ederken, Nico Rosberg ve Jenson Button'dan sonra ilk kez bir takım arkadaşına mağlup oldu.

Hamilton'ın kariyer istatistikleri:

Yıl Takım Motor Klasman Yarış Zafer Pole pozisyonu En hızlı tur Podyum Puan Ortalama Puan 2022 Mercedes Mercedes 6 22 2 9 240 10.91 2021 Mercedes Mercedes 2 22 8 5 6 17 387.50 17.61 2020 Mercedes Mercedes 1 16 11 10 6 14 347 21.69 2019 Mercedes Mercedes 1 21 11 5 6 17 413 19.67 2018 Mercedes Mercedes 1 21 11 11 3 17 408 19.43 2017 Mercedes Mercedes 1 20 9 11 7 13 363 18.15 2016 Mercedes Mercedes 2 21 10 12 3 17 380 18.10 2015 Mercedes Mercedes 1 19 10 11 8 17 381 20.05 2014 Mercedes Mercedes 1 19 11 7 7 16 384 20.21 2013 Mercedes Mercedes 4 19 1 5 1 5 189 9.95 2012 McLaren Mercedes 4 20 4 7 1 7 190 9.50 2011 McLaren Mercedes 5 19 3 1 3 6 227 11.95 2010 McLaren Mercedes 4 19 3 1 5 9 240 12.63 2009 McLaren Mercedes 5 17 2 4 5 49 2.88 2008 McLaren Mercedes 1 18 5 7 1 10 98 5.44 2007 McLaren Mercedes 2 17 4 6 2 12 109 6.41